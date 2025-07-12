Вучич заявил, что Сербия настроена на сотрудничество с США

12 июля 2025, 18:53

Александр Вучич (Фото: www.kremlin.ru)

Белград настроен на развитие отношений с Вашингтоном во всех сферах, от энергетики до искусственного интеллекта. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич после встречи с представителем госдепа США Бренданом Ханраханом.