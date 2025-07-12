Вучич заявил, что Сербия настроена на сотрудничество с США
Белград настроен на развитие отношений с Вашингтоном во всех сферах, от энергетики до искусственного интеллекта. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич после встречи с представителем госдепа США Бренданом Ханраханом.
Сербский лидер отметил, что стороны обсудили глобальные вопросы, ситуацию на Западных Балканах, двусторонние отношения и стратегическое партнерство между странами. Он подчеркнул, что основой взаимодействия должно стать экономическое сотрудничество.
Глава государства также заверил, что Сербия привержена сохранению мира и стабильности, а диалог — это единственный способ решения отрытых вопросов и соблюдения международного права.
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