Вучич вышел к протестующим в Белграде с призывом к миру

29 июня 2025, 01:41

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Президент Сербии Александр Вучич вышел к протестующим в Белграде и обратился к ним с призывом к миру. Об этом сообщает газета «Вечерне новости».







«Вучич появился на публике в Пионерском парке, прилегающем к администрации главы государства. Он обратился к участникам акции протеста с призывом к миру и заявил, что государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности», — цитирует издание ТАСС.