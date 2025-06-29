Вучич вышел к протестующим в Белграде с призывом к миру
Президент Сербии Александр Вучич вышел к протестующим в Белграде и обратился к ним с призывом к миру. Об этом сообщает газета «Вечерне новости».
«Вучич появился на публике в Пионерском парке, прилегающем к администрации главы государства. Он обратился к участникам акции протеста с призывом к миру и заявил, что государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности», — цитирует издание ТАСС.
По информации агентства, демонстранты продолжают предпринимать попытки атак на правоохранителей. Митингующие выставили мусорные баки и начали толкать их в стороны полицейских кордонов. На месте столкновения находится автомобиль скорой помощи.