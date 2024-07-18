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Вучич хотел бы предложить Шольцу прекращение огня на Украине на любых условиях

18 июля 2024, 14:17
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что посоветовал бы канцлеру Германии Олафу Шольцу как можно скорее добиться заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
По словам президента Сербии, ситуация на Украине будет только ухудшаться.

«Если бы канцлер Германии Олаф Шольц действительно хотел услышать, что я думаю, то я бы сказал: заключите соглашение о прекращении огня как можно скорее. Не играет никакой роли, на каких условиях. Обсудите условия потом», — ответил Вучич на вопрос журналиста о том, какие рекомендации по разрешению украинского кризиса он мог бы дать канцлеру Шольцу.



14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

В Минобороны России раскрыли потери боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о назревающем бунте в рядах ВСУ
«Военная хроника»: В 59-й бригаде ВСУ в Красногоровке в ДНР зреет бунт
18 июля 2024, 14:29

Фото: istockphoto/Irina Piskova

В 59-й мотопехотной бригаде боевиков ВСУ в Красногоровке Донецкой Народной Республики зреет бунт. Об этом сообщает издание «Военная хроника».
«Командный состав бригады скрывает от руководства реальное положение дел, а потери формирования увеличиваются практически каждые сутки», — гласит публикация.

Военкоры отмечают, что командиры среднего звена не докладывают своему руководству о том, что сдача позиций продолжается. Помимо этого, обеспечить личный состав боекомплектом и всем, что необходимо, стало невозможным, поэтому ситуация на грани бунта, резюмировали обозреватели.

Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что в украинской армии не хватает мотивированных военнослужащих и техники, а решить подобные вопросы, по словам Сырского, сложно командирам любого уровня.

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#новости
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Песков пообещал раскрыть тайну о собаках, подаренных Путину лидером КНДР
Дмитрий Песков пообещал раскрыть клички новых питомцев Путина
18 июля 2024, 14:14

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что раскроет клички собак, которых лидер КНДР подарил Владимиру Путину.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что у собак, подаренных Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном, есть клички. Он пообещал позднее сообщить их.

«Естественно, у этих собак есть клички. Мы их озвучим», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции.

Владимир Путин находился с рабочим визитом в КНДР 18-19 июня. Во время визита Ким Чен Ын подарил российскому президенту двух охотничьих собак породы пхунсан, а также бюст и портрет господина Путина. В свою очередь, российский президент подарил лидеру КНДР автомобиль Aurus.

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В Кремле прокомментировали присутствие кораблей НАТО в Черном море
Песков: присутствие кораблей НАТО в Черном море представляет угрозы для России
18 июля 2024, 13:53

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что концентрированное присутствие кораблей НАТО в Черном море представляет угрозы для Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
«Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами Альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы», — сказал представитель Кремля.

Помимо этого, он отметил, что Российская Федерация будет принимать меры, чтобы обеспечить безопасность страны. Песков обратил внимание, что режим присутствия государств, не располагающихся на побережье Черного моря, регулируется конвенцией Монтрё. За её исполнением следит Турция.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что итоги саммита НАТО в Вашингтоне являются для РФ угрожающими. Альянс показывает, что решительно остается для РФ врагом и напрямую позиционирует это. Подобные шаги демонстрируют отсутствие предпосылок для диалога, добавил он.

По данным Минобороны России, в ночь на 18 июля Крымский полуостров был атакован десятками морских и летательных беспилотников. Безэкипажные катера были перехвачены в Черном море дежурными огневыми средствами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сенатор Пушков: в РФ не ожидается блокировки YouTube
18 июля 2024, 12:43

Фото: istockphoto/Hit Stop Media

Блокировки YouTube в России не ожидается, заявил сенатор, глава комитета по информационной политике Алексей Пушков. Его слова передает РИА Новости.
«Насколько я знаю, блокировки YouTube не ожидается», — сказал собеседник агентства.

Ранее эксперт Дмитрий Завалишин предполагал, что возможная блокировка видеохостинга не затронет другие гугл-сервисы, поскольку они являются отдельными системами, работающими самостоятельно.

Кроме того, бренд-стратег Александр Дяченко отмечал, что из-за проблем с функционированием YouTube альтернативой может стать сервис VK Видео.

Проблемы с работой заграничных платформ в России начались на фоне спецоперации на Украине. К слову, сами блогеры иногда рекламируют схожие с YouTube ресурсы.

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#новости
#совет федерации
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Литва объявила о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам
18 июля 2024, 12:30

Фото: istockphoto / diegograndi

Литовский сейм принял решение выйти из Конвенции по кассетным боеприпасам, сообщили в РИА Новости.
Данное решение предполагает выход страны из соглашения, запрещающего использование таких снарядов на поле боя.

«За выход из конвенции проголосовало 103 депутата парламента, трое воздержались, один высказался против. Конвенция была подписана Литвой в 2011 году. Она запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов из-за рисков, которые они представляют для гражданского населения из-за неразорвавшихся снарядов», — говорится в материале.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас объявил, что страна планирует покинуть конвенцию до конца 2024 года. Он подчеркнул, что Литва остаётся единственной страной в регионе, которая продолжает соблюдать это соглашение.

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Рябков не исключает размещения ядерного оснащения в ответ на ракеты Штатов в ФРГ

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#литва
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Рябков не исключает размещения ядерного оснащения в ответ на ракеты Штатов в ФРГ
18 июля 2024, 12:25

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Размещение ядерного оснащения в ответ на американские ракеты в Германии не исключил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что согласно документам военного времени, Германия не имеет права размещать на своей территории американские дальнобойные ракеты. Политик назвала это «недопустимым».

Матвиенко подчеркивала, что, если это случится, то российская сторона ответит адекватно и жестко. Кроме того, по ее словам, таким образом Штаты просто хотят сохранения собственной гегемонии за счет запугивания других.

До этого стало известно, что Вашингтон разместит на территории Германии в 2026 году новые средства огневого поражения.

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#сша
#фрг
#ядерное оружие
#новости
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Глава ЕК: дружба РФ и Китая подрывает выстроенный Западом мировой порядок
18 июля 2024, 12:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сотрудничество России и Китая подрывает выстроенный Западом международный порядок. Об этом фон дер Ляйен сообщила в своей программе развития ЕК на 2024−2029 годы под названием «Выбор Европы».
Глава ЕК обвинила российско-китайскую «дружбу без границ» в изменении подхода к международным отношениям: отходе от сотрудничества в сторону активной конкуренции между странами. Согласно ее словам, по этой причине европейские глобальные институты теряют свою эффективность.

Фон дер Ляйен добавила, что «альтернативный мировой порядок», который хотят сформировать Россия и Иран, базируется на «имперских амбициях» и «переписанных картах». Она также подчеркнула необходимость реформирования системы взаимоотношений государств.

Ранее глава ЕК пообещала превратить Европейский союз в оборонный.

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#ес
#нато
#иран
#ек
#рф
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В Минобороны Армении будет работать американский советник
18 июля 2024, 12:13

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Представитель армии США начнёт свою работу в Министерстве обороны Армении, сообщили в RT.
Заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея сообщила о том, что представитель американской армии начнёт работать в Министерстве обороны Армении.

«Я могу подтвердить эту информацию. Это ожидаемый процесс. Более подробную информацию вы можете узнать у нашего посла и информационной группы. Мы приветствуем углубление сотрудничества между Соединёнными Штатами и Арменией», — сказала она в интервью изданию Hetq.

Ранее Узра Зея заявляла, что США планируют укрепить сотрудничество с Арменией. 15 июля в Ереване начались армяно-американские военные учения Eagle Partner 2024.

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#сша
#военные
#учения
#интервью
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В Крыму охарактеризовали новую морскую стратегию Украины
Смирнов заявил о морской стратегии Украины как о фарсе Зеленского
18 июля 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Новую морскую стратегию Украины назвал фарсом главы киевского режима Владимира Зеленского председатель межнациональной миссии Крыма Заур Смирнов. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что этот фарс рассчитан на публику Запада.
«Морская стратегия — это очередной фарс Зеленского, рассчитанный на западную публику брюссельского розлива», — сказал Смирнов.

Он добавил, что, когда спецоперация закончится, Киев окончательно потеряет возможность военного присутствия на Черноморье, а внеблоковый статус Украины исключит нахождение флота НАТО на территории республики.

Смирнов резюмировал, что перспектива использования киевским режимом морских путей даже для гражданских целей сейчас уже неактуальна и будет зависеть только от российской позиции, а не от «фантазий киевской хунты».

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