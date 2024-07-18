Вучич хотел бы предложить Шольцу прекращение огня на Украине на любых условиях

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что посоветовал бы канцлеру Германии Олафу Шольцу как можно скорее добиться заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
По словам президента Сербии, ситуация на Украине будет только ухудшаться.
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«Если бы канцлер Германии Олаф Шольц действительно хотел услышать, что я думаю, то я бы сказал: заключите соглашение о прекращении огня как можно скорее. Не играет никакой роли, на каких условиях. Обсудите условия потом», — ответил Вучич на вопрос журналиста о том, какие рекомендации по разрешению украинского кризиса он мог бы дать канцлеру Шольцу.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
В Минобороны России раскрыли потери боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова