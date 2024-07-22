«Нежелание Путина»: Вучич объяснил причину отсутствия диалога с президентом РФ

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что последний раз общался с российским лидером Владимиром Путиным два с половиной года назад, передает РБК.
Глава Сербии объяснил отсутствие диалога тем, что Путин не желает подвергать риску Сербию и самого Вучича.
Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на западного дипломата рассказало об усилиях США и Европы по отдалению Вучича от Путина.
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Александр Климов