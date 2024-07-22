В Кремле прокомментировали решение Байдена покинуть предвыборную гонку

Фото: сайт Кремля
Исход выборов в США не является приоритетом для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Shot.
По словам представителя Кремля, Москве важнее, чтобы специальная военная операция (СВО) на Украине достигла поставленных целей. Кроме того, добавил чиновник, до выборов президента США еще четыре месяца.
Однако Песков напомнил, что Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону в феврале этого года назвал Байдена предсказуемым и, следовательно, предпочтительным России кандидатом на пост главы США.
В воскресенье, 21 марта, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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«Это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше», – подчеркнул он.
Однако Песков напомнил, что Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону в феврале этого года назвал Байдена предсказуемым и, следовательно, предпочтительным России кандидатом на пост главы США.
В воскресенье, 21 марта, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Александр Климов