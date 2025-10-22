Стрельба и поджог палатки возле парламента Сербии: нападавший задержан
В Белграде мужчина устроил стрельбу и поджёг палатку сторонников Вучича
В центре Белграда 70-летний мужчина открыл огонь и поджёг палатку сторонников президента Александра Вучича рядом со зданием парламента Сербии. Об этом сообщает SHOT.
Нападавший был задержан на месте происшествия. По предварительной информации, один человек получил ранение — пуля попала ему в бедро.
Пожар на месте инцидента уже ликвидирован, а территория вокруг парламента была оцеплена для обеспечения безопасности.
