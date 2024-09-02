Партия Алиева сохранит большинство в парламенте Азербайджана

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk
Партия «Новый Азербайджан», возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым, получит большинство в парламенте Азербайджана (Милли Меджлисе). Как сообщает РИА Новости, 91% результатов голосования, обработанных Центральной избирательной комиссией (ЦИК), свидетельствуют в пользу этого.
Отмечается, что правящая партия получит 68 из 125 мест, таким образом, заняв большинство. Явка избирателей составила чуть более 37 процентов.
Согласно предварительным результатам, в парламент Азербайджана пройдут представители партий «Гражданская солидарность», «Единый Азербайджан», «РЕАЛ», «Национальный фронт» и «Демократическое просвещение Азербайджана». 46 независимых кандидатов также получат вотум доверия в парламенте.
Ранее Ильхам Алиев назначил 1 сентября датой проведения внеочередных парламентских выборов. По словам главы высшего законодательного органа республики Сахиба Гафарова, такое решение было продиктовано необходимостью сформировать новый парламент после восстановления территориальной целостности страны.
Читайте также:
Азербайджан ввел запрет на въезд депутататм ПАСЕ
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Стало известно, почему одна из стран НАТО хочет вступить в БРИКС
Согласно предварительным результатам, в парламент Азербайджана пройдут представители партий «Гражданская солидарность», «Единый Азербайджан», «РЕАЛ», «Национальный фронт» и «Демократическое просвещение Азербайджана». 46 независимых кандидатов также получат вотум доверия в парламенте.
Ранее Ильхам Алиев назначил 1 сентября датой проведения внеочередных парламентских выборов. По словам главы высшего законодательного органа республики Сахиба Гафарова, такое решение было продиктовано необходимостью сформировать новый парламент после восстановления территориальной целостности страны.
Читайте также:
Азербайджан ввел запрет на въезд депутататм ПАСЕ
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Стало известно, почему одна из стран НАТО хочет вступить в БРИКС
Александр Климов