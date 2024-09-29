ВВС Израиля ударили по объектам йеменских хуситов

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ВВС Израиля нанесли удары по топливной, энергетической и портовой инфраструктуре йеменского движения «Ансар Аллах» в городах Ходейда и Рас Исса. Об этом сообщила пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что удары были нанесены по целям хуситов в Йемене на расстоянии 1,8 тысяч километров от границы Израиля.
Как сообщает телеканал Al Jazeera, главной целью ЦАХАЛ стал морской порт, в котором после авиаудара загорелся нефтяной резервуар. Всего по порту было совершено более десяти ударов.
Также под обстрел попал международный аэропорт Ходейды, который не работает с 2015 года, однако может использоваться в качестве военной базы хуситов.
Кроме того, израильской авиацией были поражены две электростанции.
В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что удары были нанесены в ответ на недавние атаки хуситов против Израиля. Накануне они запустили ракету, которая целенаправленно летела в центральную часть страны, в том числе на Тель-Авив. Её удалось перехватить средствами ПВО.
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Как сообщает телеканал Al Jazeera, главной целью ЦАХАЛ стал морской порт, в котором после авиаудара загорелся нефтяной резервуар. Всего по порту было совершено более десяти ударов.
Также под обстрел попал международный аэропорт Ходейды, который не работает с 2015 года, однако может использоваться в качестве военной базы хуситов.
Кроме того, израильской авиацией были поражены две электростанции.
В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что удары были нанесены в ответ на недавние атаки хуситов против Израиля. Накануне они запустили ракету, которая целенаправленно летела в центральную часть страны, в том числе на Тель-Авив. Её удалось перехватить средствами ПВО.
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Анастасия Чинкова