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ВВС Израиля ударили по объектам йеменских хуситов

ВВС Израиля ударили по объектам хуситов в порту Ходейда
29 сентября 2024, 19:29
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

ВВС Израиля нанесли удары по топливной, энергетической и портовой инфраструктуре йеменского движения «Ансар Аллах» в городах Ходейда и Рас Исса. Об этом сообщила пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Отмечается, что удары были нанесены по целям хуситов в Йемене на расстоянии 1,8 тысяч километров от границы Израиля.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, главной целью ЦАХАЛ стал морской порт, в котором после авиаудара загорелся нефтяной резервуар. Всего по порту было совершено более десяти ударов.



Также под обстрел попал международный аэропорт Ходейды, который не работает с 2015 года, однако может использоваться в качестве военной базы хуситов.

Кроме того, израильской авиацией были поражены две электростанции.

В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что удары были нанесены в ответ на недавние атаки хуситов против Израиля. Накануне они запустили ракету, которая целенаправленно летела в центральную часть страны, в том числе на Тель-Авив. Её удалось перехватить средствами ПВО.

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#израиль
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#авиация
#обстрел
#йемен
Канцлер Австрии Нехаммер признал, что его партия проиграла правым на выборах
29 сентября 2024, 20:10

Фото: istockphoto/Teka77

Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что его «Австрийская народная партия» проиграла правым из «Австрийской партии свободы». Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам голосования. При этом он не стал отвечать на вопрос о возможной коалиции с соперниками.
«Да, это была гонка на выбывание, и да, мы не заняли первое место. Было заметное движение, и сейчас наша задача — разобраться, почему радикально настроенные люди получают больше голосов, чем мы, представляющие центристскую силу и разум», — сказал канцлер.
При этом Нехаммер подчеркнул, что все обещания, которые его партия обещала в преддверии голосования, все равно будут выполнены. На вопрос о коалиции с правыми он ответил, что следует дождаться, когда окончательно подсчитают все голоса.

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#выборы
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В Госдуме высказались об идее Вяльбе сбросить бомбу на Лондон
Депутат Жукова: Запад неоднозначно воспримет шутку Вяльбе об ударе по Лондону
29 сентября 2024, 20:06

Фото: iStock/bukki88

Заявление президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о необходимости сбросить бомбу на Лондон, чтобы российских спортсменов вернули на международные турниры, было шуткой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Она подчеркнула, что это была просто шутка, однако довольно опасная, поскольку Запад точно воспримет её как акт агрессии.

По словам депутата западные страны почему-то не понимают таких шуток, находясь в полной уверенности, что Россия так и сделает. При этом всем прекрасно понятно, что удар по Лондону никак не решит проблему с российскими спортсменами. Вяльбе говорила образно, пытаясь донести, что нужны радикальные меры, но лишь на уровне общения.

Журова призвала быть аккуратнее с такими шутками, поскольку, если эта новость распространится, против Вяльбе однозначно ополчатся на Западе.

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#россия
#великобритания
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#госдума
#спортсмены
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«Хезболла» подтвердила гибель командиров Каука и Караки при авиаударах Израиля
29 сентября 2024, 18:15

Фото: iStock/Tomas Ragina

«Хезболла» подтвердила гибель двух своих командиров при авиаударах Израиля по южному Бейруту — члена центрального совета Набиля Каука и командующего южным фронтом движения Али Караки. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ливанского движения. Отмечается, что первого руководителя не стало 27 сентября, второго — 28 сентября.
«Высокопоставленный командир Али Караки погиб в результате преступного сионистского авиаудара по кварталу Харет Хрейк в южном пригороде Бейруте», — указано в сообщении.
Дополнительно сообщается, что Набиль Каук погиб после израильского авиаудара по кварталу Шиях в южном пригороде Бейрута на следующий день, 28 сентября.

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#израиль
#ливан
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#обстрел
#атака
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В Бельгии призвали остановить финансирование приходов РПЦ
29 сентября 2024, 17:43

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Журналист и директор организации «Права человека без границ» Вилли Фотрэ призвал правительство Бельгии остановить финансирование приходов РПЦ. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что с такой инициативой он выступил на фоне визита папы римского Франциска в страну.

Общественник отметил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столице благословлял конфликт с Украиной и призывал россиян выражать свой патриотизм путём вступления в армию.

В свою очередь подразделение РПЦ в Бельгии сохраняло молчание о конфликте между Россией и Украиной.

Ранее патриарх Кирилл заявлял, что Россия, несмотря на всё своё могущество, является довольно смиренным государством, которое никого не оккупирует и не порабощает. Он отметил, что страна смогла найти синтез веры и знания, религии и науки.

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#рпц
#россия
#патриарх кирилл
#бельгия
#финансирование
#конфликт
#украина
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Буданова* после отставки не планируют назначать послом
«Новое время»: Буданова* хотят снять с должности главы ГУР Минобороны Украины
29 сентября 2024, 17:31

Главу главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* могут в ближайшее время отправить в отставку. Об этом сообщает местное издание «Новое время», ссылаясь на источник в силовых структурах.
Ранее, 20 сентября, издание «Страна.ua» сообщило о возможной отставке Буданова* и главы Минобороны Рустема Умерова. Место первого может занять нынешний руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, а на его место, в свою очередь, назначат Умерова.

Источник издания отметил, что дальнейшая судьба Буданова* в случае его увольнения пока не раскрыта. Однако он точно не будет назначен послом в одной из стран, с которыми сотрудничает Украина.

Напомним, что в феврале 2024 года Буданова* наравне с Александром Сырским рассматривали на пост главкома ВСУ. После издания второго, Буданову* обещали расширить полномочия.

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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#минобороны
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США повысили готовность войск на случай атаки Ирана
США повысили готовность войск на случай атаки Ирана после убийства Насруллы
29 сентября 2024, 17:09

Фото: iStock/icholakov

Пентагон сообщил о повышении готовности дополнительных военных сил США для оперативного ответа в случае атаки Ирана и его союзников на американский персонал и интересы в регионе. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.
Ранее ливанское движение «Хезболла» подтвердило гибель своего генсека Хасана Насруллы в результате авиаудара ВВС Израиля по пригороду Бейрута. Предполагается, что его местоположение Израиль узнал от иранского шпиона.

Из заявления Пентагона следует, что его глава Ллойд Остин принял решение о повышении готовности дополнительных сил США к развёртыванию. Это позволит оперативно, в кратчайшие сроки оказать сопротивление Ирану в случае такой необходимости.

Также отметим, что Остину регулярно докладывают о ситуации на Ближнем Востоке.

Пентагоном принято решение оставить в регионе авианосную ударную группу МС США во главе с кораблём «Авраам Линкольн».

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#сша
#пентагон
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#иран
#атака
#израиль
#ливан
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Стало известно, кто раскрыл Израилю расположение лидера «Хезболлы»
Parisien: Израиль узнал о прибытии Насруллы в южный Бейрут от иранского шпиона
29 сентября 2024, 16:48

Фото: iStock/ramzihachicho

Израиль узнал от иранского шпиона о прибытии лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в южный Бейрут перед тем, как глава ливанского движения был убит. Об этом со ссылкой источник в органах безопасности Ливана пишет французская газета Parisien. Отмечается, что именно «крот» проинформировал Тель-Авив о местонахождении Насруллы.
«Израильтян проинформировал днем о предстоящем прибытии шиитского лидера иранский крот», — заявляется в материале.
Источник газеты также добавил, что массированные авиаудары Израиля, при которых погиб лидер «Хезболлы», — это самая крупная атака на страну со времен Второй Ливанской войны 2006 года.

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#сша
#израиль
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#ливан
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Появились новые сведения об обстоятельствах смерти лидера «Хезболлы»
Reuters: Насрулла мог погибнуть от взрывной волны при ударе ВВС Израиля
29 сентября 2024, 16:06

Фото: iStock/Ruma Aktar

Генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла мог погибнуть от взрывной волны при авиаударе ВВС Израиля. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в сфере медицины и органах безопасности.
По их данным, на теле Насруллы не было обнаружено прямых ранений, что указывает на наступление смерти от тупой травмы, полученной, предположительно, от взрывной волны.

Израильские войска вторую неделю наносят массированные авиаудары по разным регионам Ливана. В результате одного из таких ударов по столице страны Бейруту был убит Насрулла. Сначала об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), после чего информацию подтвердили в «Хезболле».

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#израиль
#ливан
#ракетный удар
#обстрел
#смерть
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США намерены ввести санкции против российского гелия
Конгресс США хочет ввести санкции против российского гелия
29 сентября 2024, 15:23

Фото: iStock/designer491

Конгресс США намерен помешать России войти в тройку мировых лидеров по производству гелия, для чего призвал ввести новые санкции против страны. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее письмо было подписано сенаторами-демократами Робертом Кейси и Джоном Феттерманом, а также другими представителями Конгресса. Оно направлено на имя госсекретаря США Энтони Блинкена, глав Минфина Джанет Йеллен и Минторга Джины Раймондо.

В письме сказано, что за ближайшие несколько лет доля России в мировом производстве гелия может перескочить с 2% до 30%. Это позволит стране закрепиться на глобальном рынке, чему намерены помешать США и их союзники.

По сведениям Геологической службы США, по последним данным страна является крупнейшим поставщиком гелия в мире. На её долю приходится 70 миллионов кубометров газа, или 46% рынка. Следом идут Катар с 66 миллионами и Алжир с 10 миллионами кубометров. В нынешнем списке Россия располагается на четвёртом месте с восемью миллионами кубометров.

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