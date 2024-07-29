ВВС США: бомбардировщики B-52H вывели с румынской авиабазы

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Два бомбардировщика B-52H вывели с авиабазы в Румынии. Об этом сообщило командование американских ВВС на территории Европы. Технику в Румынию перекинули неделей ранее.
«Американские бомбардировщики завершили последнее развертывание Европейской бомбардировочной оперативной группы», — говорится на сайте ВВС США.
Известно, что B-52H вернулись в Луизиану на авиабазу Барксдейл. Кроме того, в источниках говорится, что бомбардировщики этого вида предприняли попытку нарушить границу с РФ.
Ранее в пресс-службе Сил обороны Финляндской республики сообщали, что бомбардировщики ВВС США B-52 Stratofortress находились в воздушном пространстве страны в связи с учебной тренировкой.
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Никита Кротов