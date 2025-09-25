Путин отправляет чиновников за опытом во Вьетнам

25 сентября 2025, 04:18

РАНХиГС организует обучение госслужащих по поручению Путина во Вьетнаме

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил организовать в 2025 году обучение российских государственных служащих во Вьетнаме. Оператором программы назначена Президентская академия, пишет ТАСС.