Путин отправляет чиновников за опытом во Вьетнам
Президент России Владимир Путин поручил организовать в 2025 году обучение российских государственных служащих во Вьетнаме. Оператором программы назначена Президентская академия, пишет ТАСС.
Отбор кандидатов для стажировки проведет Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с другими заинтересованными федеральными ведомствами. Списки участников программы будут согласованы с Администрацией президента и Аппаратом правительства России.
После возвращения чиновников из Вьетнама РАНХиГС представит предложения по адаптации и применению вьетнамского опыта в системе государственного управления России. Реализация контракта должна быть полностью завершена до конца 2025 года.
Данное поручение было отдано в контексте развития образовательного сотрудничества между двумя странами.
