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Путин охарактеризовал Раиси после гибели

Путин назвал Раиси надежным партнером РФ и человеком слова
22 мая 2024, 00:21
Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Президент РФ Владимир Путин выразил признательность главе Ирана Эбрахиму Раиси за его надежность как партнера государства. Слова российского лидера передаёт РИА Новости.
На встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным Путин заявил, что Раиси был надежным и уверенным в себе человеком. Путин добавил, что потеря Раиси стала большой утратой, в первую очередь для Ирана.

«Он был человеком своего слова, и сотрудничество с ним было приятным. Если мы что-то договаривались, всегда можно было быть уверенным, что соглашения будут выполнены», — заявил Путин.


На церемонии прощания с Раиси Москву будет представлять Володин.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси разбился в горах около Азербайджана.

Ранее турецкое СМИ указало на странности в крушении вертолета с президентом Ирана. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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«Приступ безумия»: Захарова о попытке обвинить Россию в покушении Фицо
Захарова высмеяла The Times за теорию о связи РФ с покушением на Фицо
21 мая 2024, 22:58

Фото: сайт МИД РФ

Обвинения РФ в якобы причастности к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - это приступ безумия. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Телеграм-канале.
«Британский таблоид The Times полагает, что за покушением на председателя правительства Республики Словакия Роберта Фицо стоит Россия. Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради», — написала дипломат.
Захарова отметил, что The Times является первым СМИ, несправедливо обвинившее Россию в причастности к нападению на премьера Словакии.

«В эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно - рыба сойдет с ума», — сыронизировала Захарова.
Фицо был ранен 15 мая в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.

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На Западе предположили, как закончится сражение за Донбасс
Меркурис: сражение за Донбасс закончится после освобождения РФ Славянска
21 мая 2024, 21:26

Фото: iStock/Evgeny555

Сражение за Донбасс завершится, как только РФ возьмет под контроль Славянск.
Такое мнение британский эксперт Александр Меркурис высказал в своем блоге на YouTube.

По его словам, ситуация для украинских боевиков в зоне специальной операции, особенно в Харьковской области, очень сложная, поскольку ВС РФ достигли существенных результатов и продолжают продвигаться вперед.

В последние месяцы ВС РФ нанесли украинской армии в зоне проведения СВО серьезные поражения, освободив такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое число селений в Донбассе.

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*признан в России террористом и экстремистом
#вс рф
#донбасс
#спецоперация
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Депутат Новиков заявил о необходимости доказательств легитимности Зеленского
21 мая 2024, 21:01

Фото: РИА Новости/Стрингер

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что ООН должна предъявить доказательства легитимности президентства главы Украины Владимира Зеленского, поскольку срок его полномочий истёк сегодня, 20 мая.
Депутат высказал уверенность в том, что оснований легитимности президента Украины Владимира Зеленского нет.

«Сегодня нет никакой возможности говорить о легитимности Зеленского. Наверное, если господа из ООН выйдут на пресс-конференцию и попытаются объясниться тем, что на международной арене Украина должна иметь представительство, у страны должен быть голос в ООН, но, мне кажется, этот аргумент выглядит слабо, так как если полномочия истекли, то они истекли», — объяснил в беседе с NEWS.ru Новиков.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что срок его полномочий на посту главы государства еще не истёк. По его словам, его «пять лет на посту президента» будут продолжаться, так как в стране объявлено военное положение.

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#украина
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#владимир зеленский
#президент
#политика
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Политолог Рар допустил изменение правил членства в ЕС ради Украины
21 мая 2024, 20:46

Фото: iStock/sinonimas

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что Евросоюз может поменять некоторые из своих правил ради вступления в организацию Украины, а также Молдавии.
«Нельзя исключить, что для Украины и Молдавии будут сделаны исключения из правил. Не исключено, что рано или поздно сам Евросоюз поменяет правила игры. И тогда принятие решений будет происходить не единодушно большинством количеством голосов», — отметил в беседе с NEWS.ru Рар.

По его словам, при нынешних правилах вступление в ЕС Молдавии и Украины нереалистично.

Ранее стало известно о том, что вопреки новым законам ЕС, Варшава стала отклонять беженцев из Украины. Так, польские политики подчеркивают, что страна уже столкнулась с большим наплывом мигрантов и намерена требовать финансирование для усиления границы.

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#молдавия
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Шор раскрыл, какая судьба уготована Молдавии
Шор заявил о незавидной судьбе Молдавии, которую стране уготовила Санду
21 мая 2024, 20:37

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Оппозиционный молдавский политик и бизнесмен Илан Шор высказал мнение о том, что нынешняя власть Молдавии намерена подчинить страну Румынии.
«Молдавии уготована судьба лечь под Румынию. Власти делают страну банкротом, чтобы в ней было невозможно жить, чтобы сказать людям через год: «Ребята, у вас два варианта — либо сдохнете с голоду, либо мы сейчас зайдём в Румынию, нам дадут денег, и вы станете жить лучше, но мы потеряем государство и суверенитет», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шор.

Он назвал такую ситуацию катастрофичной, и выразил уверенность в том, что страна не нужна как таковая Евросоюзу.

С точки зрения самого Шора будущее страны в её независимости и суверенности, в её членстве в ЕАЭС и дружбе и сотрудничестве с Россией, Белоруссией, Казахстаном и другими странами.

Ранее Илан Шор получил российский паспорт.

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#страны
#государство
#молдавия
#политика
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В ФРГ начался второй процесс над «гражданами рейха», планировавшими госпереворот
NTV: в ФРГ начался процесс над планировавшими госпереворот «гражданами рейха»
21 мая 2024, 19:49

Фото: iStock/Zolnierek

Во Франкфурте-на-Майне начался второй процесс над девятью членами подпольной организации «граждан рейха» (Reichsbürger).
Слушания ведутся по делу о госперевороте и вооруженном захвате власти в ФРГ, сообщает NTV.

По данным телеканала, слушания продлятся до января следующего года. Среди организаторов предполагавшегося госпереворота — принц Генрих XIII из немецкого аристократического рода Рейсс. Прокуратура инкриминирует обвиняемым участие в террористической деятельности.

По информации следствия, заговорщики хотели свергнуть власть в Германии. Они не признавали нынешнюю Германию, ее демократические институты и были намерены передать правление Генриху XIII.

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#германия
#суд
#арест
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В Польше нашли две проблемы, мешающие отгородиться от России
Анатилик Вольский: у Польши нет земли и денег для постройки «щита» от России
21 мая 2024, 19:26

Фото: iStock/ffikretow

Польша столкнется с серьезными проблемами при реализации проекта по укреплению границ с Россией и Белоруссией, заявил военный аналитик Ярослав Вольский изданию Rzeczpospolita.
«Основная проблема здесь — законодательная. Вопреки распространенному мнению, у государства мало земли в собственности», — отметил Вольский, пояснив, что большая часть земли принадлежит частным владельцам.
По его словам, эту землю нужно либо выкупить, либо выплатить компенсацию владельцам, что потребует значительных средств. Вольский также выразил сомнение, что в Польше достаточно специалистов для выполнения такого сложного проекта.

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#польша
#переговоры
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Минобороны России показало кадры учения с нестратегическим ядерным оружием
21 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/ffikretow

Министерство обороны России опубликовало видео с учений с нестратегическим ядерным оружием. Кадры доступны в Telegram-канале военного ведомства.
Уточняется, что ролик демонстрирует выдвижение оперативно-тактических комплексов «Искандер», установку на них ракет и носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал». Также на кадрах можно увидеть истребитель МиГ-31 на аэродроме.

Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ.

Напомним, данные учения проводятся для поддержания готовности техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Такой шаг был предпринят в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц в адрес РФ.

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#учения
#данные
#вооружение
#ракета
#вс рф
#минобороны рф
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НАТО готовится к противостоянию с Россией
Генерал ВСУ: НАТО начнет провоцировать РФ, когда подготовится к противостоянию
21 мая 2024, 18:50

Фото: iStock/VanderWolf-Images

НАТО планирует подготовить экономику и армию, чтобы начать провоцировать России. Так считает отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
«На данном этапе блок НАТО еще не готов к войне с Россией. Нужно запустить экономику, подготовить необходимое количество войск на всякий случай. Тогда уже можно будет, скажем так, более активно провоцировать», — заявил Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

Он пояснил, что НАТО пытается «играть в долгую», делая это за счёт Украины. По словам Кривоноса, альянс Запад ещё не до конца готов к противостоянию с Москвой.

Отставной генерал добавил, что сейчас НАТО жертвует Украиной и пытается уменьшить число собственных проблем.

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