Путин охарактеризовал Раиси после гибели

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин выразил признательность главе Ирана Эбрахиму Раиси за его надежность как партнера государства. Слова российского лидера передаёт РИА Новости.
На встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным Путин заявил, что Раиси был надежным и уверенным в себе человеком. Путин добавил, что потеря Раиси стала большой утратой, в первую очередь для Ирана.
На церемонии прощания с Раиси Москву будет представлять Володин.
19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси разбился в горах около Азербайджана.
Ранее турецкое СМИ указало на странности в крушении вертолета с президентом Ирана. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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«Он был человеком своего слова, и сотрудничество с ним было приятным. Если мы что-то договаривались, всегда можно было быть уверенным, что соглашения будут выполнены», — заявил Путин.
На церемонии прощания с Раиси Москву будет представлять Володин.
19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси разбился в горах около Азербайджана.
Ранее турецкое СМИ указало на странности в крушении вертолета с президентом Ирана. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак