Вячеслав Володин провёл рабочую встречу с главой Чечни

Фото: пресс-служба администрации Чеченской республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Москве. Об этом Кадыров сообщил в своём Telegram-канале.
В ходе встречи стороны обсудили вклад депутатов от Чечни в поддержку фронта и участие в переговорном процессе.
Вячеслав Володин выразил благодарность депутатам от Чеченской Республики за их активное участие в поддержке фронта и участие в переговорном процессе. Рамзан Кадыров, в свою очередь, выразил признательность за оказываемую помощь Чеченской Республике, поддержку инициатив регионального парламента.
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития Чеченской Республики и законодательную поддержку инициатив регионального руководства. Глава Чечни отметил, что парламент республики ведет активную законотворческую деятельность, направленную на улучшение жизни граждан и развитие экономики региона.
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Вячеслав Володин выразил благодарность депутатам от Чеченской Республики за их активное участие в поддержке фронта и участие в переговорном процессе. Рамзан Кадыров, в свою очередь, выразил признательность за оказываемую помощь Чеченской Республике, поддержку инициатив регионального парламента.
«Благодаря его содействию наши законопроекты находят нужный отклик. Очень приятно, что в любой ситуации мы можем обратиться к нему, будучи уверенными, что он окажет полное содействие вне зависимости от сложности», — отметил в Telegram республиканский глава.Вячеслав Володин заверил Рамзана Кадырова, что в скором времени обязательно посетит Чечню. Глава Чечни отметил, что этот визит будет большим событием для региона.
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития Чеченской Республики и законодательную поддержку инициатив регионального руководства. Глава Чечни отметил, что парламент республики ведет активную законотворческую деятельность, направленную на улучшение жизни граждан и развитие экономики региона.
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Сергей Калугин