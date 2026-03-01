Взрыв в центре Израиля унес жизни восьми человек
При взрыве в центральной части Израиля после иранского удара погибли восемь человек. Об этом сообщили в медицинской службе. Отмечается, что в районе Бейт-Шемеша врачи и парамедики констатировали смерть восьми пострадавших.
Помощь оказывают еще примерно 17 раненым. Двое находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести, 14 получили легкие травмы. Корпус стражей исламской революции Ирана ранее заявлял, что целью атак были военные объекты Израиля.
МИД России рекомендовал гражданам РФ покидать Израиль по суше. В частности, через Египет или Иорданию.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Власти Израиля заявили, что удары направили на предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп также сообщил о намерении нанести ущерб иранскому флоту и оборонной промышленности и призвал граждан страны добиваться смены режима.
Читайте также: