Взрыв в центре Израиля унес жизни восьми человек

01 марта 2026, 19:07

Взрыв в районе Бейт-Шемеш в Израиле унес жизни восьми человек

Фото: istockphoto/Guilherme Soares

При взрыве в центральной части Израиля после иранского удара погибли восемь человек. Об этом сообщили в медицинской службе. Отмечается, что в районе Бейт-Шемеша врачи и парамедики констатировали смерть восьми пострадавших.