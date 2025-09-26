Йеменские хуситы нанесли удар по Тель-Авиву в ответ на авиаудары Израиля
Йеменское движение «Ансар Алла» заявило о проведении успешной операции с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» по целям в районе Яффо в Тель-Авиве. Удар, нанесенный с использованием ракеты с разделяющейся головной частью, представлен как ответ на серию авиаударов Израиля по объектам хуситов в столице Йемена Сане и порту Ходейда. Об этом сообщается в Telegram-канале вооружённых сил движения.
По словам военного представителя хуситов Яхьи Сариа, операция была нацелена на «несколько важных целей» в израильском районе Яффо. Он утверждает, что атака достигла поставленных задач.
По данным источников, израильская авиация нанесла более 11 ударов по центру Саны, включая военный лагерь на территории президентского комплекса и комплекс зданий министерства обороны хуситов.
Армия обороны Израиля сообщила, что в ходе атаки по объектам в Сане, включавшим здание генштаба, комплексы служб безопасности и разведки, было применено более 65 средств поражения. Израильские военные заявили, что эти действия являются ответом на враждебную деятельность хуситов, включая недавний запуск беспилотника по городу Эйлат, в результате которого пострадали более 20 человек.
