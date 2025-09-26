Йеменские хуситы нанесли удар по Тель-Авиву в ответ на авиаудары Израиля

26 сентября 2025, 01:56

Йеменское движение «Ансар Алла» заявило о проведении успешной операции с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» по целям в районе Яффо в Тель-Авиве. Удар, нанесенный с использованием ракеты с разделяющейся головной частью, представлен как ответ на серию авиаударов Израиля по объектам хуситов в столице Йемена Сане и порту Ходейда. Об этом сообщается в Telegram-канале вооружённых сил движения.