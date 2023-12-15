БНТ: У берегов Йемена захвачен болгарский сухогруз «Руен»

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Сухогруз «Руен» захватили у берегов Йемена в Аравийском море, судно принадлежит компании «Болгарский морской флот». Об этом сообщило 15 декабря Болгарское национальное телевидение.
Ранее хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар беспилотником по контейнеровозу Maersk Gibraltar, который следовал в Израиль. До этого хуситы захватили израильское грузовое судно в Красном море и отбуксировали его к побережью Йемена. В ЦАХАЛ назвали захват «инцидентом глобального масштаба».
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