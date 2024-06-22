Welt: Премьер госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ Хабеком

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Премьер-министр Государственной комиссии КНР Ли Цян отменил запланированную встречу с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, который находится в Китае с визитом. О причинах этого последний не был поставлен в известность.
Об этом сообщает немtцкое издание Die Welt. Встреча должна была состояться в субботу, 22 июня. Как пишут журналисты со ссылкой на представителя делегации, сопровождающей Хабека, сам вице-канцлер заявил, что не имеет ни малейшего понятия о том, по какой причине согласованная встреча была отменена.
Представитель партии «Зелёных» вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек прибыл в Китай в пятницу, 21 июня. Здесь у него были запланированы несколько встреч с китайскими коллегами в Пекине, Шанхае и Ханчжоу.
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Александр Бойцов