Кадыров усомнился, что у Трампа есть решение, которое устроит Россию

08 сентября 2025, 06:08

Фото: iStock/Sven Loeffler

Глава Чечни Рамзан Кадыров слабо верит в успешность переговоров с США по Украине. Он считает, что у американского лидера Дональда Трампа нет решения, которое устроило бы Россию. Об этом пишет РИА Новости.





Напомним, что президенты России и США встретились 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Центральной темой их беседы стал вопрос урегулирования конфликта на Украине. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.





«Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию. При западной поддержке вооружением Украина разрушила наши города и регионы, много мирных жителей отдали свои жизни», — сказал Кадыров в интервью РИА Новости.