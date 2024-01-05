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Журналист Штеффен Шварцкопф заявил, что Украине придется смириться с невозможностью вернуть утраченные территории.
«Возвращение всех потерянных территорий, я считаю, было бы невозможным», — сказал он в эфире телеканала Welt.
Обозреватель добавил, что такой план изначально был обречён на провал, так как у ВСУ для его осуществления не было ни оружия, ни военных, ни возможности в целом.
«Сейчас Украине нужно мобилизовать 500 тысяч солдат. Откуда они придут?», — задался вопросом Шварцкопф.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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