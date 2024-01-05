Средства ПВО уничтожили украинскую ракету «Нептун» в Чёрном море — Минобороны

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В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали над северо-западной частью Чёрного моря противокорабельную ракету «Нептун». Об этом пишет РИА Новости.
«Пятого января 2024 года около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории РФ», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что российские военные за неделю уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, четырнадцать тактических ракет «Точка-У», три ЗРК С-200, переделанных для стрельбы по наземным целям, 107 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и «Ольха», а также 253 БПЛА и три противорадиолокационные ракеты HARM.
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