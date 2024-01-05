Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Средства ПВО уничтожили украинскую ракету «Нептун» в Чёрном море — Минобороны

Средства ПВО уничтожили украинскую ракету «Нептун» в Чёрном море — Минобороны

05 января 2024, 14:14
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали над северо-западной частью Чёрного моря противокорабельную ракету «Нептун». Об этом пишет РИА Новости.
«Пятого января 2024 года около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории РФ», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские военные за неделю уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, четырнадцать тактических ракет «Точка-У», три ЗРК С-200, переделанных для стрельбы по наземным целям, 107 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и «Ольха», а также 253 БПЛА и три противорадиолокационные ракеты HARM.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские военные нанесли 41 удар по военным объектам на Украине

В течение недели в плен решили сдаться 13 бойцов ВСУ

RS: Украину ждёт крах без финансовой помощи Америки
#военные
#бпла
#сво
#ракеты
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
RS: Украину ждёт крах без финансовой помощи Америки
05 января 2024, 14:35

Фото: istockphoto/JARAMA

Ситуация для украинской стороны на фронте будет ухудшаться, потому что США прекратили финансово помогать Киеву.
Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft пишет, что у США официально закончились деньги для Киева.

«Пока конгресс обсуждает, что делать дальше, положение Киева с военной точки зрения будет неизбежно ухудшаться», — считает Эколс.
Автор статьи отметил, что от решения Америки по финансированию зависит финал конфликта на Украине.

«Не будет большим преувеличением сказать, что то, что произойдет на Капитолийском холме в течение следующих нескольких недель, может решающим образом определить следующую фазу конфликта», — считает эксперт, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что запасы снарядов ВСУ исчерпаны, военным приходится использовать то, что не всегда подходит для поражения целей. Об этом сержант украинской армии Александр рассказал испанской газете El Pais.

По его словам, многие механизированные бригады ВСУ попали в ситуацию, когда им совершенно недостаёт боеприпасов. Он отметил, что в связи с этим военным приходится использовать всё, что у них есть в наличии, но это далеко не всегда подходит для поражения целей.

Читайте также:

Украинский сержант рассказал об исчерпанных запасах ВСУ

В течение недели в плен решили сдаться 13 бойцов ВСУ

Российский боец в одиночку пошёл в атаку на позиции ВСУ
#всу
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В течение недели в плен решили сдаться 13 бойцов ВСУ
05 января 2024, 14:27

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На этой неделе в плен сдались 13 бойцов Вооруженных сил Украины.
Об этом рассказали журналистам в Минобороны России. 8 украинских солдат сдались в плен на купянском направлении.

Также на этой неделе Россия освободила 248 российских военных из украинского плена. Возвращение бойцов домой стало возможным благодаря переговорам.

Также сообщалось, что в Минобороны подвели итоги награждения личного состава. 272 человека стали Героями России за период проведения СВО.

С 22 февраля 2022 года в ходе специальной военной операции Министерство обороны наградило 272 человек медалью Героя Российской Федерации — государственная награда Российской Федерации. Это высшее звание, которое присваивают за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением подвига.

Также свыше 320 тысяч военных получили государственные награды.

Читайте также:

272 человека получили звание Героя России с начала СВО

Российский боец в одиночку пошёл в атаку на позиции ВСУ

Asia Times: ВСУ несут тяжелые потери из-за контратак ВС России
#украина
#всу
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные нанесли 41 удар по военным объектам на Украине
Минобороны: ВС России нанесли 41 удар по военным объектам и безам на Украине
05 января 2024, 14:14

Фото: iStock/vladj55

Российские войска за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что удары были нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса, аэродромам и арсеналам противника. По информации военного ведомства, все поставленные цели достигнуты.

Уточняется, что Армия России за неделю уничтожила восемь крылатых ракет Storm Shadow, четырнадцать тактических ракет «Точка-У» и три переделанные для стрельбы по наземным целям ЗРК С-200.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Читайте также:

Крах ВСУ на фронте вызвал панику в Германии

В Крыму заявили, что Зеленский попадет на полуостров только в наручниках

«Военное дело»: В Киеве поражен подземный бункер, погиб заместитель Залужного
#дело
#армия
#тревога
#армия россии
#всу
#вс рф
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский боец в одиночку пошёл в атаку на позиции ВСУ
05 января 2024, 14:10

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российский боец один решил атаковать позиции Вооруженных сил Украины у Сватово.
Он ликвидировал противника и попал на видео. Эти кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Штурмовик Западного военного округа с автоматом подобрался к укрепленным позициям ВСУ на дистанцию равную броску гранаты. Боец поразил противника, а после атаки вернулся к своим сослуживцам.

Ранее сообщалось, что в Минобороны подвели итоги награждения личного состава. 272 человека стали Героями России за период проведения СВО.

С 22 февраля 2022 года в ходе специальной военной операции Министерство обороны наградило 272 человек медалью Героя Российской Федерации — государственная награда Российской Федерации. Это высшее звание, которое присваивают за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Также свыше 320 тысяч военных получили государственные награды.

Читайте также:

272 человека получили звание Героя России с начала СВО

Asia Times: ВСУ несут тяжелые потери из-за контратак ВС России

NI: «Ланцеты» показали недостаток западной военной стратегии
#всу
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Страна.ua»: Украинцы маскируются от вручения повесток с помощью масок
«Страна.ua»: Украинцы маскируются от вручения повесток с помощью масок стариков
05 января 2024, 13:51

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На Украине маркетплейсы стали продавать реалистичные маски пожилых людей стоимость $350 за штуку в качестве средства маскировки от вручения военкоматом повестки. Об этом пишет «Страна.ua».
«В сети продают «маску старика», которая должна уберечь от вручения повестки», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что стоимость одной маски превышает 13 600 гривен или $350.

Читайте также:

Бывший киевский чиновник Тука обвинил украинские СМИ в содействии уклонистам

На Украине предложили разыгрывать мобилизацию среди населения

Бортник: Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Британии
#сми
#маски
#украина
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Asia Times: ВСУ несут тяжелые потери из-за контратак ВС России
05 января 2024, 13:31

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ понесли большие потери в результате контратак российских военных.
Об этом пишет Asia Times. Сообщая, что в результате безжалостных контратак ВСУ понесли большие потери.

«В том числе на протяженном участке линии фронта в Донбассе», —сказано в материале.
По предположениям журналистов, именно из-за таких потерь украинские генералы считают необходимым провести мобилизацию 500 тысяч граждан.

Ранее сообщалось, что ВС РФ оказывают сильное давление на украинские войска, перехватив инициативу по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.

По словам Ваннера, продвижение российской армии вперед становится все сильнее. Журналист отметил, что за последние дни РФ наносила массированные ракетные удары по украинской территории и при этом боевые действия на фронте не останавливались.

Читайте также:

Крах ВСУ на фронте вызвал панику в Германии

NI: «Ланцеты» показали недостаток западной военной стратегии

Истребители НАТО F-16 сделали попытку нанести удары по Крыму
#всу
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крах ВСУ на фронте вызвал панику в Германии
Welt: ВС РФ перехватили инициативу по всей линии фронта
05 января 2024, 12:43

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВС РФ оказывают сильное давление на украинские войска, перехватив инициативу по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
По словам Ваннера, продвижение российской армии вперед становится все сильнее. Журналист отметил, что за последние дни РФ наносила массированные ракетные удары по украинской территории и при этом боевые действия на фронте не останавливались.

Ранее командир группы спецназа Южной группировки войск ВС РФ Дон в беседе с РИА Новости сообщил, что ВСУ решили отодвинуть свои позиции на некоторых участках на артемовском направлении в Донбассе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

СБУ заявила о демонтаже веб-камер, «засветивших» работу ПВО в Киеве

Джонсон: Вашингтон готовится убрать Зеленского, отдав предпочтение Залужному

Посол Франции в Киеве рассказал о новом подходе к конфликту на Украине
#журналист
#владимир путин
#сво
#всу
#вс рф
#сбу
#пво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NI: «Ланцеты» показали недостаток западной военной стратегии
05 января 2024, 11:55

Фото: iStock/NiseriN

Массовое применение РФ ударных дронов «Ланцет» выявило недостаток военной стратегии Запада, которая сосредоточена на производстве дорогой техники.
Об этом сказано в статье Филипа Пилкингтона, опубликованной в The National Interest.

По словам автора, в бизнесе есть термин «товаризация», который описывает следующее: бывший предмет роскоши становится повседневным товаром. Аналогичный процесс переживает и военное дело.

«Современные боевые действия переживают стремительную товаризацию. Причина отчасти иронична: технологии, которые изначально разрабатывали именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), оказались в потребительском сегменте и стали доступнее по цене», - говорит Пилкингтон.
Ярким примером технологии «товаризировавшейся» во время украинского конфликта явились российские беспилотники «Ланцет» от компании ZALA. Они простые и скорые в сборке.

«Они широко использовались для поражения танков и другой техники ВСУ. Кадры, как «Ланцеты» подбивают современные танки вроде немецких «Леопардов 2», стали обычным явлением», - пишет Пилкингтон.
Если сравнивать затраты, то получается «откровенный абсурд», по мнению автора: по чистой себестоимости РФ может произвести примерно 314 «Ланцетов» на каждый немецкий «Леопард», учитывая разницы цен в двух странах эта цифра вырастает до 683.

«Напрашивается очевидный вопрос: сравнится ли «Леопард 2» по своим боевым возможностям почти семистам «Ланцетам»? Едва ли», - отметил автор.
Автор стать поставил под сомнение военную стратегию Запада, которая сосредоточена на производстве дорогостоящей техники.

Читайте также:

Истребители НАТО F-16 сделали попытку нанести удары по Крыму

Взрывы прогремели в Хмельницкой области

272 человека получили звание Героя России с начала СВО
#украина
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Истребители НАТО F-16 сделали попытку нанести удары по Крыму
05 января 2024, 11:38

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В попытках атак по Крыму участвовало НАТО.
Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело», ссылаясь на собственные источники.

Одна из последних атак проводилась украинскими бомбардировщиками Су-24 с украинской территории и истребителями F-16. Они выпустили ракеты из румынского воздушного пространства.

Сообщается, что за штурвалами F-16 были иностранные пилоты. Данные истребители используют в Румынии, чтобы обучать пилотов ВС Украины, пишет «ВД».

Ранее представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что о передаче Киеву западных истребителей F-16 речи не идет. Об этом Игнат сообщил в эфире телеканала «Рада». По его словам, новые данные о получении самолетов или обучении пилотов отсутствуют. Игнат отметил, что ничего не видел, так как не был там.

Читайте также:

В ВСУ заявили, что о передаче Киеву истребителей F-16 речи не идет

В США удивились возможностям российского оружия на Украине

Минобороны: Войска РФ нанесли удары по объектам ВПК на Украине
#истребитель
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф