World Athletics призвала вынести окончательное решение по допуску атлетов из РФ
Глава World Athletics Себастьян Коу 13 сентября высказался по вопросу участия российских атлетов в международных турнирах. По его словам, проблему необходимо решить, хотя текущая позиция организации остаётся неизменной, пишет Reuters.
Заявление прозвучало накануне рассмотрения иска Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Речь идёт о требовании допустить отечественных спортсменов к соревнованиям.
Как передаёт агентство, Коу подчеркнул, что позиция World Athletics не претерпела изменений. В основе подхода лежит не политическая составляющая и не принадлежность к той или иной стране, а принцип честности спортивных состязаний.
Коу добавил, что World Athletics будет последовательно отстаивать свою точку зрения в ходе судебного разбирательства, но при этом признал, что сторонам нужно выработать согласованное решение. Он также призвал вернуть спортсменов со всего мира к полноценному участию в соревнованиях.
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