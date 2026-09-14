World Athletics призвала вынести окончательное решение по допуску атлетов из РФ

14 сентября 2026, 01:59

Фото: iStock/sergio_kumer

Глава World Athletics Себастьян Коу 13 сентября высказался по вопросу участия российских атлетов в международных турнирах. По его словам, проблему необходимо решить, хотя текущая позиция организации остаётся неизменной, пишет Reuters.