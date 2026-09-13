Певица Акула назвала самого красивого футболиста в составе «Спартака»
Певица Оксана Почепа (творческий псевдоним — Акула), которая болеет за «Спартак», выделила защитника Кристофера Ву, назвав его самым привлекательным футболистом в команде «красно‑белых». Её слова цитирует Metaratings.ru.
В беседе с журналистами Почепа похвалила игру команды и выразила уверенность в том, что в нынешнем сезоне «Спартак» сможет завоевать титул чемпиона России. На вопрос о том, кто из футболистов «Спартака» кажется ей самым красивым, певица с улыбкой ответила, что это Кристофер Ву.
Благодаря победе над «Ростовом» (3:0) «Спартак» заработал 16 очков и сейчас располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда под руководством Хуана Карседо проведёт дома с «Факелом». Игра состоится 16 сентября, а стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
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