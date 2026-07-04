World Athletics продлила отстранение российских и белорусских

04 июля 2026, 02:38

Фото: istockphoto/sergio_kumer

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не стала отменять отстранение спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.