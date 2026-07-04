World Athletics продлила отстранение российских и белорусских
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не стала отменять отстранение спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.
Решение закрепили по результатам заседания совета World Athletics, которое прошло в онлайн‑формате. В ходе обсуждения рассматривались разные варианты корректировки ранее введённых санкций.
По словам президента World Athletics Себастьяна Коу, совет и рабочая группа, отвечающая за статус российских и белорусских атлетов на международных стартах, тщательно и последовательно прорабатывали возможные пути возвращения спортсменов к участию в турнирах. Несмотря на представленные варианты, действующие санкции решили сохранить. Коу считает, что такая мера необходима для обеспечения честности и целостности соревнований.
Отстранение легкоатлетов из России и Беларуси действует с 1 марта 2022 года на фоне ситуации на Украине. World Athletics продлевала этот запрет в 2023 и 2025 годах.
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