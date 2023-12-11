Пентагон проводил опасные эксперименты над украинцами во время спецоперации

Фото: iStock/gorodenkoff
Сотрудники Пентагона проводили опасные эксперименты на Украине, применяя различные препараты. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он рассказал, что ВС РФ из-за успешных действий во время спецоперации смогли попасть в лаборатории в Рубежном, Северодонецке и Херсоне. Там были обнаружены служебные документы, которые были изучены специалистами.
Кроме того, по его словам, украинские военные собираются преднамеренно заразить патогенами источники питьевой воды, запасы продуктов питания и корма для животных. Он напомнил, что в ноябре этого года в посёлке Черниговка Запорожской области вспыхнула африканская чума свиней. Минобороны РФ и Россельхознадзор провели исследования, результаты которых показали, что эта вспышка заболевания была организована преднамеренно. После этого пришлось подвергнуть убою свыше семи тысяч голов свиней.
Читайте также:
Украинский генерал пожаловался на успешную тактику ВС РФ
ВС РФ поразили два склада ВСУ в Херсонской области
На СВО погиб актер из «Возвращения Мухтара» Павленко, воевавший за ВСУ
«Анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям, факты испытаний на местном населении фармпрепаратов и вывоз в США биологических образцов для их возможного использования в наступательных биологических программах», — пояснил Кириллов.
Читайте также:
Украинский генерал пожаловался на успешную тактику ВС РФ
ВС РФ поразили два склада ВСУ в Херсонской области
На СВО погиб актер из «Возвращения Мухтара» Павленко, воевавший за ВСУ
Элина Позднякова