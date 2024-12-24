WP: Байден намерен ввести новые санкции против энергетического сектора России

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Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых санкционных ограничений против российского энергетического сектора. Об этом сообщает газета Washington Post.
Отмечается, что ввести крупный пакет санкций против энергетического сектора России Байден планирует в последние недели своего пребывания на посту президента США.
Источники газеты подчеркнули, что санкции могут коснуться компаний-экспортёров нефти и грузовых судов, которые ранее не попадали под санкций. Их обвиняют в том, что они якобы входят в «теневой флот» и используются для поставки российских энергоресурсов. Также власти США могут отозвать лицензии у банков, позволяющие проводить энергетическое транзакции с Россией.
Издание пишет, что введение этих санкций поможет Трампу получить более уверенную позицию в предполагаемых переговорах по Украине, а также якобы позволит Байдену передать своему преемнику более сильную экономику.
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Источники газеты подчеркнули, что санкции могут коснуться компаний-экспортёров нефти и грузовых судов, которые ранее не попадали под санкций. Их обвиняют в том, что они якобы входят в «теневой флот» и используются для поставки российских энергоресурсов. Также власти США могут отозвать лицензии у банков, позволяющие проводить энергетическое транзакции с Россией.
Издание пишет, что введение этих санкций поможет Трампу получить более уверенную позицию в предполагаемых переговорах по Украине, а также якобы позволит Байдену передать своему преемнику более сильную экономику.
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Анастасия Чинкова