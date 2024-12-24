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WP: Байден намерен ввести новые санкции против энергетического сектора России

Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых санкционных ограничений против российского энергетического сектора. Об этом сообщает газета Washington Post.
Отмечается, что ввести крупный пакет санкций против энергетического сектора России Байден планирует в последние недели своего пребывания на посту президента США.

Источники газеты подчеркнули, что санкции могут коснуться компаний-экспортёров нефти и грузовых судов, которые ранее не попадали под санкций. Их обвиняют в том, что они якобы входят в «теневой флот» и используются для поставки российских энергоресурсов. Также власти США могут отозвать лицензии у банков, позволяющие проводить энергетическое транзакции с Россией.



Издание пишет, что введение этих санкций поможет Трампу получить более уверенную позицию в предполагаемых переговорах по Украине, а также якобы позволит Байдену передать своему преемнику более сильную экономику.

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#джозеф байден
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#сша
#россия
#санкции
#энергетика
США не нужна сильная Европа – Матвиенко
24 декабря 2024, 15:18

Валентина Матвиенко (фото: kremlin.ru)

Сильная Европа не нужна США, следующей в плане попыток нанесения стратегического поражения будет именно она, убеждена председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
В беседе с журналистами Матвиенко напомнила, что в 2014 году, когда только начали вводиться жёсткие антироссийские санкции против Крыма и Севастополя, она предупреждала, что Европа станет следующей. На России Штаты «разминаются», а на Европу будет нанесено следующее стратегическое поражение. Это связано с тем, что США видит в сильной Европе конкурента. Вашингтону нужна только та Европа, которая подчинена в политическом, военном и экономическом плане.

Этой же позиции Матвиенко придерживается и по сей день.

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#валентина матвиенко
#европа
#сша
#россия
#санкции
#ес
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Мэр Тбилиси: Грузия стала невыгодна после отказа от украинского сценария
24 декабря 2024, 13:20

Фото: istockphoto/HuyNguyenSG

Грузинские власти стали неприемлемыми для так называемых «друзей» с Запада после того, как отказались следовать украинскому сценарию. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В своём выступлении перед городским собранием, которое транслировал телеканал 1TV, градоначальник отметил, что после начала украинских событий внешние силы захотел использовать Грузию в качестве полигона для достижения своих интересов. После того, как власти страны отказались предпринимать действия, ведущие к ослаблению республики, они стали неприемлемы для Запада.

Каладзе подчеркнул, что на страну и её руководство оказывалось беспрецедентное давление. Он также отметил, что правящая партия проявила высокую ответственность и политическую зрелость, продемонстрировав всему миру, что всегда сохранит принципиальность в том, что касается защиты государственных интересов Грузии и её народа.

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#страны
#партия
#грузия
#запад
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Экологическая катастрофа: в Кремле прокомментировали разлив топлива в Чёрном море
Песков заявил, что разлив топлива в Чёрном море находится в сфере внимания Путина
24 декабря 2024, 13:14

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В Чёрном море произошла крупная экологическая катастрофа, она остаётся в сфере внимания президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что работает комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, на месте работает глава Минприроды Александр Козлов.

Как отметил Песков, потребуются дополнительные ресурсы, чтобы ликвидировать последствия катастрофы.

Введение режима федерального ЧС пока не планируется, это зависит от рекомендаций специалистов, приводит слова Пескова РИА Новости.

В Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один моряк погиб, остальных эвакуировали.

В районе крушения произошёл разлив мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяжённостью около 35 километров — от посёлка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской, близ Анапы. Позже протяжённость побережья, загрязнённого мазутом, составила уже 54 километра. На территории четырёх поселений в Темрюкском районе и в Благовещенской введён режим ЧС.

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#крушение
#рф
#чёрное море
#катастрофа
#экология
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Телеведущая Лазарева* отказалась признать вину по делу об оправдании терроризма
24 декабря 2024, 12:54

Фото: istockphoto/AMilkin

Телеведущая Татьяна Лазарева* не признаёт свою вину по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом на заседании 2-го Западного окружного военного суда заявил её адвокат Леонид Соловьёв.
Сегодня, 24 декабря, суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении телеведущей, сообщает РИА Новости. Судебный процесс проходит заочно, так как обвиняемая уже давно покинула Россию и проживает за границей.

Известно, что Лазарева* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета»).

Согласно материалам обвинительного заключения, телеведущая в августе 2023 года в интервью на одном из каналов платформы YouTube публично заявила о допустимости совершения террористических атак на объекты на территории РФ. 11 октября 2024 года она была объявлена в международный розыск.

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* Признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ
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#розыск
#ук
#youtube
#интервью
#новости
#рф
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Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
24 декабря 2024, 12:39

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин позвонил по телефону своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. В ходе разговора российский лидер тепло поздравил президента Азербайджана с днём рождения.
Сообщение об этом разговоре опубликовано на сайте Кремля. В ходе беседы главы двух государств отметил важность взаимных визитов и встреч на высшем уровне. Было также отмечено, что государственный визит Владимира Путина в Азербайджан в уходящем году внёс важный вклад в укрепление двусторонних отношений.

В сообщении также указано, что во время разговора были даны взаимные заверения в продолжении развития партнёрских и союзнических отношений между Россией Азербайджаном.

Не ограничившись поздравительной телеграммой, Владимир Путин в телефонном разговоре ещё раз поздравил Ильхама Алиева с 63-летиием, пожелал коллеге успехов в деятельности на посту главы государства и крепкого здоровья. Алиев тепло поблагодарил Путина за проявленное внимание и поздравления.

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#владимир путин
#тепло
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#россия
#президент
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Pais: в Евросоюзе растут сомнения по поводу поддержки Киева и выхода из конфликта
24 декабря 2024, 12:23

Фото: iStock/sinonimas

В Евросоюзе растут сомнения по поводу поддержки Украины на фоне призывов к скорейшему выходу из украинского конфликта. Об этом сообщает испанская газета Pais.
Издание отмечает, что становится всё больше голосов, ставящих под сомнение поддержку Киева или призывающих к быстрому выходу из конфликта. Причём, это продолжается даже при возможных рисках нанести ущерб Украине, которая является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо 500 млн евро из российских замороженных активов за голосование о вступлении Украины в НАТО.

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«Трамп хочет встретиться с Путиным»: стало известно, когда состоится встреча двух лидеров
Меркурис: встреча Путина с Трампом может состояться в конце января
24 декабря 2024, 12:19

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Встреча президента России Владимира Путина с будущим главой США Дональдом Трампом может состояться в конце января. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«В конце января встреча между Путиным и Трампом может на самом деле состояться», — сказал Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, Трамп хочет увидеться с Путиным «как можно скорее» после инаугурации.

Напомним, в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин выразил готовность к встрече с Трампом. Он подчеркнул, что если такая встреча состоится, то лидерам будет о чем поговорить.

Ранее турецкий политолог Энгин Озер заявил, что будущие переговоры Путина и Трампа станут ни чем иным, как объявлением миру о прекращении огня. Данное соглашение будет подразумевать длительную приостановку членства Украины в НАТО.

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#нато
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#переговоры
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Спецпосланник Келлог: Трамп хочет справедливого и прочного мира на Украине
24 декабря 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Вновь избранный президент США Дональд Трамп желает добиться устойчивого справедливого мира между Москвой и Киевом. Об этом заявил назначенный будущим хозяином Белого дома специальный посланник по Украине Кит Келлог.
В эфире телеканала Fox News он уклонился от обсуждения деталей плана мирного урегулирования украинского кризиса. По словам Келлога, у американского президента есть свои различные мысли и предложения на этот счёт, которые будут озвучены, когда для этого придёт подходящее время.

«Он хочет мира, который будет справедливым, который будет устойчивым, который будет безопасным», — подчеркнул специальный посланник.

Ранее план самого Келлога был опубликован в открытом доступе. Согласно документу, Украина не станет членом НАТО в течение ближайших десяти лет. План также включает в себя снятие с России санкций.

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#украина
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#нато
#сша
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Экс-сотрудник Госдепа Чарап: России нужно назначить своего спецпосланника по Украине
24 декабря 2024, 11:44

Фото: iStock/ 3dmitry

Экс-сотрудник Госдепа США Сэмюэл Чарап заявил, что РФ лучше назначить своего спецпосланника по Украине, поскольку это облегчит взаимодействие, сообщил он в материале для Foreign Affairs (FA).
Сэмюэл Чарап обратил внимание, что постоянного диалога между Москвой и основными столицами Запада не было с момента начала специальной военной операции (СВО). Он отметил, что для извлечения пользы из переговоров, коммуникация между странами и обмен мнениями «должны стать правилом, а не исключением, как сейчас».

Экс-сотрудник Госдепа США подчеркнул, что назначение Кита Келлога спецпредставителем Соединённых Штатов Америки по украинскому конфликту является значительной возможностью, так как он может способствовать назначению Москвой российского коллеги.

«Это значительно облегчило бы взаимодействие с Москвой; на данный момент никто в Кремле, похоже, не имеет полномочий вести переговоры по этим вопросам», — уточнил Сэмюэл Чарап.

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#сша
#сво
#переговоры
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