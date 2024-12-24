США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса «Авангард»

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Российский ракетный комплекс «Авангард» практически невозможно перехватить. Об этом сообщает американский журнал Military Watch.
Отмечается, что комплекс оснащён прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Он позволяет наносить ядерные удары на скорости, превышающей 27 махов, сохраняя при этом высокую маневренность. Такие конструкция и возможности практически исключают возможность для перехвата.
Глава североамериканского командования аэрокосмической обороны Грегори Гийо ранее заявлял, ссылаясь на данные американских военных, что России за последний год удалось увеличить количество межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард».
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Анастасия Чинкова