Эрдоган: Турция готова принять саммит по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, что Анкара готова принять саммит по урегулированию конфликта в Украине.
По словам Эрдогана, прогресс, достигнутый в ходе прямых переговоров между Россией и Украиной, три раунда которых проходили в Стамбуле, открывает путь к встрече на высшем уровне, передаёт пресс‑служба турецкого лидера.
«Турция готова принять у себя саммит лидеров; создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической областях откроет путь к встрече в верхах», — цитирует его администрация.
В пресс‑релизе также отмечено, что разговор состоялся по просьбе украинской стороны. Эрдоган подчеркнул значимость достигнутого в Стамбуле прогресса и выразил надежду, что последующие раунды приведут к существенным результатам в вопросе прекращения огня и достижению устойчивого мира. Он подтвердил продолжение турецкой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ранее, 23 июля, в Стамбуле прошёл третий раунд прямых российско‑украинских переговоров. Перед встречей в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели личную беседу тет‑а‑тет. Основные переговоры продолжались около 40 минут, в ходе них обсуждались позиции, изложенные в проектах меморандумов.
По итогам встречи стороны договорились о проведении обменов не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила создать три рабочие группы (политическую, военную и гуманитарную) в онлайн‑формате для проработки соответствующих вопросов, а также пообещала передать Украине ещё 3 тыс. тел военнослужащих и вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для эвакуации раненых и сбора тел погибших. О проведении четвёртого раунда переговоров будет принято решение после выполнения новых договорённостей, сообщил Мединский.