Эрдоган: Турция готова принять саммит по Украине

12 августа 2025, 18:26

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, что Анкара готова принять саммит по урегулированию конфликта в Украине.





По словам Эрдогана, прогресс, достигнутый в ходе прямых переговоров между Россией и Украиной, три раунда которых проходили в Стамбуле, открывает путь к встрече на высшем уровне, передаёт пресс‑служба турецкого лидера.





«Турция готова принять у себя саммит лидеров; создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической областях откроет путь к встрече в верхах», — цитирует его администрация.