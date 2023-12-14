WP: Генерал Милли рассмеялся в ответ на призыв Залужного передать Украине F-16

Экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на требование главкома ВС Украины Валерия Залужного о передаче Киеву истребителей F-16. Об этом пишет Washington Post.
«Как же так?», — спросил Милли. «Там не сказано, что у нас там есть F-16, поэтому пришлите нам несколько таких, как можно скорее», — говорится в публикации.
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