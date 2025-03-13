Ушаков озвучил позицию России по временному перемирию

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что временное перемирие — это не что иное, как временная передышка для ВСУ. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью программе «60 минут» на канале «Россия-1».
«Временное перемирие — это не что иное, как временная передышка для украинских военных и больше ничего. Наша цель — это долгосрочное мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны и наши озабоченности. Шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны в данной ситуации», — заявил Ушаков.
Он также отметил, что донес до помощника американского лидера по нацбезопасности Майка Уолтца такую позицию России. Москва рассчитывает, что в Вашингтоне учтут эту позицию.
По словам Ушакова, США солидарны с РФ, что о членстве Украины в НАТО не может идти и речи в контексте мирного урегулирования конфликта.
Помощник президента не исключил, что российский лидер Владимир Путин 13 марта озвучит более конкретные и содержательные оценки предложения США по временному перемирию на Украине.
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Элина Позднякова