Курская область должна быть освобождена от ВСУ в ближайшее время — Путин

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Курская область должна быть освобождена от боевиков ВСУ в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в рамках совещания в одном из пунктов управления курской группой.
«Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены, и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника», — произнес верховный главнокомандующий.Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, в августе 2024 года боевики ВСУ вторглись в Курскую область.
Ранее сообщалось, что курская Суджа освобождена от противника, однако, по словам российских военных, он успел засыпать город противопехотными «Лепестками».
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Никита Кротов