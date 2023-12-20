WP: Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте

Фото: сайт Кремля
Американский обозреватель Франческа Эбель заявила о предновогоднем «триумфе» президента РФ Владимира Путина. Об этом она написала в своей статье для газеты Washington Post (WP).
«В то время как западная помощь Украине застопорилась в Вашингтоне и Брюсселе из-за неудавшегося контрнаступления Киева, обстановка на фронте оказалась в патовой ситуации, а Россия продолжает занимать около 30% территории Украины, президент Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте», — говорится в публикации.
Журналист отметила, что в Москве сейчас царит оживлённое и праздничное настроение. Она также напомнила, что российские лидер возобновил международные поездки, имея в виду визиты Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
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Диана Аванесян