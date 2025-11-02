Российская ПВО уничтожила почти 30 украинских беспилотников за три часа
Украинские вооруженные силы предприняли попытку вечерней атаки на российские регионы. Об ее отражении рассказала пресс-служба Минобороны РФ в Телеграм-канале.
В период с 20:00 до 23:00 средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией РФ и акваторией Черного моря.
«Четыре [беспилотника уничтожено] - над территорией Ростовской области, три - над территорией Республики Крым, один - над территорией Курской области и 21 БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря», — говорится в сводке.
Ранее в Симферополе из-за атаки беспилотника возник пожар в резервуаре с горюче-смазочными материалами.