WP: С запуском «Орешника» Европа вступила в новую ракетную эру

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Новейшая российская баллистическая ракета даже в неядерном снаряжении представляет прямую разрушительную угрозу для Европы. Страны Запада находятся на пороге новой ракетной эры.
Об этом со ссылкой на западных экспертов пишет издание The Washington Post. В частности, эксперт аналитического центра по вопросам безопасности CNA Деккер Эвелет заявил, что Россия способна уничтожить авиабазы и другие военные цели на большой территории Европы, использовав лишь несколько ракет системы «Орешник». Кроме того, эта ракета, несомненно, представляет собой серьёзную ядерную угрозу.
Старший научный сотрудник гамбургского Института исследований мира и политики безопасности Александр Греф охарактеризовал запуск «Орешника» как первый выстрел в новой европейской гонке вооружений, которая может длиться десятилетиями. Он также отметил, что этот выстрел остался за Россией.
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Александр Бойцов