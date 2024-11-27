Мощность «Орешника» сравнили с «45 Хиросимами»

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Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» в ядерном исполнении может доставлять заряды мощностью 900 килотонн или «45 Хиросим». Об этом сообщается в материале госпортала «Объясняем.рф».
По данным портала, сбить ракету «Орешник» уже в процессе полета нельзя. Однако это возможно лишь на ранней стадии полета, пока она не набрала максимальную скорость.
Максимальная скорость «Орешника» — 12 380 км, а дистанция поражения составляет 5500 км. Согласно оценкам экспертов, до авиабазы «Раммштайн» в Германии ракета долетит за 15 минут, до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — 17 минут.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Максимальная скорость «Орешника» — 12 380 км, а дистанция поражения составляет 5500 км. Согласно оценкам экспертов, до авиабазы «Раммштайн» в Германии ракета долетит за 15 минут, до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — 17 минут.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Екатерина Коршунова