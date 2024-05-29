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Предложение разрешить украинским войскам наносить удары по России западным оружием не приведёт к эскалации конфликта. Такое мнение в своих соцсетях выразил подполковник ВС США в отставке Александр Виндман.
Он подчеркнул, что боязнь эскалации является иррациональным страхом, поскольку риск нереален.
Виндман убеждён, что применение ВСУ западного вооружения против России не приведёт к дальнейшей эскалации, поскольку Запад не является активной стороной конфликта и не преследует военных целей.
По его словам, Соединённые Штаты не разрешают Украине наносить удары по объектам на территории России американским оружием исключительно из-за опасения ухудшения отношений с Москвой.
В начале этой недели генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по объектам внутри российской границы с помощью поставленного западными союзниками оружия.
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Виндман убеждён, что применение ВСУ западного вооружения против России не приведёт к дальнейшей эскалации, поскольку Запад не является активной стороной конфликта и не преследует военных целей.
По его словам, Соединённые Штаты не разрешают Украине наносить удары по объектам на территории России американским оружием исключительно из-за опасения ухудшения отношений с Москвой.
В начале этой недели генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по объектам внутри российской границы с помощью поставленного западными союзниками оружия.
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Анастасия Чинкова