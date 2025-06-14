CNN: премьер Израиля Нетаньяху и министр обороны страны Кац находятся в укрытии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац сейчас находятся в укрытии. Об этом сообщает телеканал CNN.
Источники телеканала отмечают, что сейчас ряд израильских министров и руководство оборонного ведомства принимают участие в оценке ударов Ирана по стране.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ядерным объектам Иранам. Таким образом страна попыталась ликвидировать ядерную программу страны. В ответ на это Иран провел ответную атаку, ударив по Израилю ста баллистическими ракетами.
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