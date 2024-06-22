WP: США ограничили удары по территории России американским оружием

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Вашингтон ввёл ограничения на дальность ударов по территории России американским оружием. Это не позволяет Киеву атаковать важнейшие стратегические российские аэродромы.
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в среде украинских чиновников. Новая политика США, позволяющая обстреливать территорию России из некоторых видов американского оружия, привела к сокращению числа российских атак, пишут обозреватели издания.
Однако наложенные ограничения сокращают радиус действия настолько, что это не позволяет Украине наносить удары по ключевым аэродромам. Эти аэродромы используются российскими самолётами, которые сбрасывают на украинские позиции мощные управляемые авиабомбы. Это смертоносное оружие обладает большой разрушительной силой и наносит существенный ущерб ВСУ, заключают авторы материала.
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Александр Бойцов