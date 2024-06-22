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WP: США ограничили удары по территории России американским оружием

22 июня 2024, 09:46
Фото: istockphoto/aarrows

Фото: istockphoto/aarrows

Вашингтон ввёл ограничения на дальность ударов по территории России американским оружием. Это не позволяет Киеву атаковать важнейшие стратегические российские аэродромы.


Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в среде украинских чиновников. Новая политика США, позволяющая обстреливать территорию России из некоторых видов американского оружия, привела к сокращению числа российских атак, пишут обозреватели издания.

Однако наложенные ограничения сокращают радиус действия настолько, что это не позволяет Украине наносить удары по ключевым аэродромам. Эти аэродромы используются российскими самолётами, которые сбрасывают на украинские позиции мощные управляемые авиабомбы. Это смертоносное оружие обладает большой разрушительной силой и наносит существенный ущерб ВСУ, заключают авторы материала.

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#всу
#украина
#киев
Посол Антонов озвучил вопрос, который намерен задать на встрече в Белом доме
Посол Антонов: Хочется спросить Белый дом о том, куда катится Америка
22 июня 2024, 08:43

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в скором времени ему предстоит встреча с представителями администрации Белого дома. Он собирается спросить их о том, куда катится Америка в отношениях с Россией.
По словам дипломата, он хочет не через прессу, а непосредственно у представителей американских властей поинтересоваться и получить чёткий и ясный ответ, куда катится Америка в отношениях с Российской Федерацией.

Антонов также рассказал, что Соединённые Штаты лишили российских дипломатов налоговых привилегий в стране. У них отобрали специальные карточки, освобождающие от любых налогов. По словам посла, он и его коллеги-дипломаты не собираются пополнять американскую казну, поскольку у них есть своё государство, которому он платят налоги и будут платить далее.

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#налоги
#государство
#антонов
#посол
#сша
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Польша и союзники подняли в воздух истребители из-за активности авиации РФ
22 июня 2024, 07:33

Фото: istockphoto/TebNad

Польша вместе с союзниками подняли в воздух истребители. По сообщению польского военного ведомства, причиной этого стала активность дальней российской авиации.
Сообщение об этом оперативное командование польских вооружённых сил разместило в своём аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Польские военные предупредили, что из-за поднятых в воздух истребителей может наблюдаться повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Через несколько часов оперативное командование ВС Польши сообщило о возвращении самолётов на аэродромы базирования, добавив, что минувшая ночь стала очень «напряжённой» для противовоздушной обороны.

Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что полёты российских военных самолётов осуществляются в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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#военные
#ночь
#страны
#воздух
#twitter
#рф
#польша
#истребитель
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Welt: Премьер госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ Хабеком
22 июня 2024, 07:19

Фото: istockphoto/HUNG CHIN LIU

Премьер-министр Государственной комиссии КНР Ли Цян отменил запланированную встречу с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, который находится в Китае с визитом. О причинах этого последний не был поставлен в известность.
Об этом сообщает немtцкое издание Die Welt. Встреча должна была состояться в субботу, 22 июня. Как пишут журналисты со ссылкой на представителя делегации, сопровождающей Хабека, сам вице-канцлер заявил, что не имеет ни малейшего понятия о том, по какой причине согласованная встреча была отменена.

Представитель партии «Зелёных» вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек прибыл в Китай в пятницу, 21 июня. Здесь у него были запланированы несколько встреч с китайскими коллегами в Пекине, Шанхае и Ханчжоу.

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#журналисты
#китай
#министр
#фрг
#встреча
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Стало известно, когда начнутся исследования российской вакцины от рака
Гинбцург: клиничиские исследования вакцин от рака начнутся в следующем году
22 июня 2024, 06:33

Фото: iStock/Alernon77

В середине следующего года начнутся первые клинические исследования российской вакцины от рака, ​сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
По его словам, в них будут принимать участие пациенты с онкологическими заболеваниями.

Также он подчеркнул, что в случае успешной отработки технологии вакцина будет применяться для лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого, меланомами, раком поджелудочной железы и определенными видами рака почек.

Ранее стало известно, как мужчина самостоятельно обнаружить рак яичка.

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#рак
#вакцина
#болезнь
#испытания
#онкология
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Раскрыто место дислокации наносивших по Энергодару удары бойцов
Рогов: ВСУ бьют по Энергодару из Никополя и Марганца
22 июня 2024, 06:14

Фото: IStock/:Diy1

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о местонахождении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые нанесли удар по Энергодару в Запорожской области. В разговоре с РИА Новости он отметил, что украинские войска атаковали город с правого берега Днепра.
Рогов рассказал, что украинские солдаты запустили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из Никополя.

«Артиллерия бьет из Никополя, Марганца, сел Марьевка, Ильинка, а также Добрая Надежда», — отметил он.

По словам главы общественного движения, Вооруженные силы Украины (ВСУ) осознают, что они намеренно атакуют подстанции и распределительные узлы, которые снабжают электроэнергией мирных жителей, а не военные объекты.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по подстанции «Радуга» в запорожском Энергодаре. В результате атаки был поврежден трансформатор, город остался без воды и света. До этого, 19 июня, боевики Вооруженных сил Украины атаковали беспилотниками другую подстанцию в городе – «Луч».

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#удар
#энергия
#запорожская область
#владимир рогов
#всу
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Американский миллиардер высмеял демократию на Украине
Американский миллиардер Сакс высмеял утверждения о демократии на Украине
22 июня 2024, 06:01

Фото: iStock/Dzmitry Dzemidovich

Американский миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети X высмеял утверждения о приверженности демократии на Украине.
Бизнесмен показал 2 фотографии, на обеих изображен украинский флаг. При этом на одной из них написано: «Спасите Украину. Защитите демократию», а надпись на другой гласит: «Верните нам выборы».

«Как все началось. Как все закончилось», – резюмировал Сакс.

Напомним, 31 марта 2024 Украина должна была провести президентские выборы, но лидер страны Владимир Зеленский отменил кампанию, подчеркнув, что выборы на данный момент «не ко времени».

Затем глава государства объявил, что его срок полномочий продолжается. По словам Зеленского, он не сможет оценить качество своей деятельности из этических соображений.

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#выборы
#сша
#владимир зеленский
#украина
#президент
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Белорусский офицер рассказал о жестоком обращении польских силовиков с мигрантами
Белорусский офицер Дмитриев: польские силовики избивают мигрантов
22 июня 2024, 05:48

Фото: iStock/Stadtratte

Польские силовики преследовали и избивали задержанных мигрантов. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.
По его словам, депортированные из Польши мигранты чаще всего жалуются на то, что представители правоохранительных органов используют телескопические дубинки при нанесении побоев.

«Армейцы, которые прибыли на усиление границы, как правило, используют, просто дреколье, которое находят непосредственно в лесу», – рассказал белорусский офицер.

Ранее Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Запрет на пребывание на белорусской границе вступил в силу 13 июня. Утверждается, что причиной запрета стала жалоба польских пограничников, сообщивших об агрессивном поведении мигрантов на белорусской границе.

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#польша
#белоруссия
#мигранты
#граница
#избиение
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Стало известно число избегающих мобилизации украинцев
22 июня 2024, 05:25

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Десятки тысяч украинцев скрываются от мобилизации в стране, потому что не хотят участвовать в конфликте, заявили журналисты американской газеты The New York Times (NYT).
По данным издания, количество участников группы в социальной сети, предупреждающей о мобилизации, насчитывает «десятки тысяч» человек.

Одна из причин, по которой украинские мужчины не решаются сражаться, заключается в том, что бойцов ВСУ отправляют на фронт без надлежащей подготовки. Кроме того, военные аналитики утверждают, что украинские военнослужащие не смогут удерживать позиции из-за отсутствия подготовки.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Торецка Донецкой Народной Республики (ДНР). Парламентарий обвинила в произошедшем командующего объединенным подразделением ВСУ генерала Юрия Соболя.

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#верховная рада
#украина
#всу
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Президент Венесуэлы заявил о готовящемся госперевороте
Мадуро обвинил оппозиционеров Гонсалеса и Маркеса в подготовке госпереворота
22 июня 2024, 04:10

Фото: сайт Кремля

Оппозиционеры Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, не подписавшие соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов выборов, запланированных на 7 марта в Венесуэле готовят государственный переворот. Об этом заявил президент Николас Мадуро во время трансляции выступления на YouTube-канале политика.
«Вчера мы подписали соглашение ради мира в Венесуэле, уважения к результатам выборов и регулятору. Из десяти кандидатов подписали восемь. Не подписали две марионетки олигархии», – высказался он, обвинив Маркеса и Гонсалеса в намерении подделать результаты и развязать насилие.

Ранее власти Венесуэлы выразили надежду, что страна присоединится к БРИКС в 2024 году. Между тем Мадуро заявил, что страна уже находится на пути к вступлению в БРИКС и вскоре может быть принята в международное объединение.

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