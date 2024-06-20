В США заявили о заинтересованности Байдена в конфликте на Украине

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Президент США Джо Байден заинтересован в продолжении конфликта на Украине в преддверии ноябрьских президентских выборов в стране. Однако РФ в результате одержит победу, заявил профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Байден хочет поддерживать нынешнее положение вещей», — отметил профессор.Как считает Миршаймер, в отличие от украинского конфликта, Байден хочет завершить ближневосточный и активно продавливает прекращение боевых действий. Американский лидер уверен, что это поможет ему переизбраться на второй срок.
Однако Миршаймер выразил уверенность в том, что российская сторона победит и «займет еще больше территорий», а Украина столкнется с крахом.
Ранее аналитик Карен Квятковски заявила, что переговоры по Украине начнутся после смены западных лидеров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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