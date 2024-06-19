США разрешили бить своим оружием по российским военным на границе с Украиной

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Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США считают допустимыми удары американским оружием по военным ВС РФ, которые находятся на границе с Украиной. Об этом пишет ТАСС.
Он пояснил, что разрешение распространяется на все места, где российские военные пересекают границу, пытаясь занять территорию Украины. По его словам, в Вашингтоне «видели пробные заходы» военных ВС РФ на территорию, которая граничит с Сумской областью. Помощник американского президента по национальной безопасности добавил, что это положение будет применено и там.
Кроме того, Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки «разрешают украинским войскам атаковать» с помощью артиллерии, а также других средств российские части, которые отходят на территорию России.
Он добавил, что Украина может «использовать системы ПВО, включая те, что поставляются Америкой». С их помощью ВСУ смогут выводить российские самолеты из строя в небе, «даже если они находятся в воздушном пространстве РФ».
Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Джо Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по территории России при помощи западного оружия.
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Кроме того, Салливан заявил, что Соединенные Штаты Америки «разрешают украинским войскам атаковать» с помощью артиллерии, а также других средств российские части, которые отходят на территорию России.
Он добавил, что Украина может «использовать системы ПВО, включая те, что поставляются Америкой». С их помощью ВСУ смогут выводить российские самолеты из строя в небе, «даже если они находятся в воздушном пространстве РФ».
Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили Джо Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по территории России при помощи западного оружия.
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Дарья Осипова