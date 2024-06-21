США разрешили наносить удары по российской армии внутри РФ

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Вашингтон разрешил Киеву наносить удары американским оружием по российским подразделениям, которые атакуют украинских боевиков через границу. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
При этом американские чиновники настаивают, что подход США якобы не изменился. При этом ранее это разрешение касалось только территории России вблизи Харьковской области.
Ранее стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили президента Джо Байдена в необходимости снятия запрета на удары Киева по территории России при помощи западного оружия. Салливан позже заявил, что Вашингтон считает допустимыми удары американским оружием по российским войскам, находящимся на территории РФ на границе с Сумской областью Украины.
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Никита Иванов