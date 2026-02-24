WP: США перебросили к Ирану свыше 150 самолетов после переговоров в Женеве

24 февраля 2026, 18:55

Фото: iStock/Mrkit99

США усилили военное присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и анализ полетных данных.