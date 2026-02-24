WP: США перебросили к Ирану свыше 150 самолетов после переговоров в Женеве
США усилили военное присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и анализ полетных данных.
По информации издания, переброска авиации произошла после переговоров Вашингтона и Тегерана, прошедших 17 февраля в Женеве. Речь идет о масштабной концентрации сил, которая, как отмечают эксперты, дает Белому дому широкий спектр вариантов действий.
Бывший сотрудник отдела Минобороны США по Ближнему Востоку Дана Строул заявила газете, что нынешняя группировка позволяет американским военным реализовать любое решение президента Дональда Трампа — от продолжительной военной кампании высокой интенсивности до ограниченных точечных ударов. По оценке WP, текущее военное присутствие США в регионе стало крупнейшим со времен операции в Ираке в 2003 году.
Читайте также: