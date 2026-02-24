Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

24 февраля 2026, 16:38

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным для завершения конфликта

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в беседе с немецким порталом Tagesschau.





Глава киевского режима подчеркнул, что цель этой встречи — завершение конфликта на Украине.

«У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить [конфликт]», — сказал Зеленский.