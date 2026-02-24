Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным для завершения конфликта
Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в беседе с немецким порталом Tagesschau.
Глава киевского режима подчеркнул, что цель этой встречи — завершение конфликта на Украине.
«У меня есть простое сообщение для Путина: я готов к встрече. Мы должны закончить [конфликт]», — сказал Зеленский.Ранее он показал свой бункер на Банковой улице в Киеве, в которой прятался первые два года после начала спецоперации. По сведениям местных СМИ, под городом еще с советских времен есть разветвленная сеть укрытий, которые строились на случай ядерной войны с США.