Дмитриев назвал прошедшие переговоры с делегацией США конструктивными
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев 31 января охарактеризовал переговоры с делегацией президента США Дональда Трампа как конструктивные.
В тот же день он сообщил, что прибыл в Майами. Позднее стало известно, что в 8:00 по местному времени (16:00 мск) Дмитриев направился на встречу с представителями американской стороны.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф также оценил контакт с Дмитриевым положительно, назвав переговоры продуктивными. Он добавил, что имеет оптимистичный настрой и отметил, что Россия, по его словам, активно работает над достижением мира.
Ранее Кремль развёл форматы переговоров по Украине.
