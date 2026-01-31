Шесть человек пострадали при стрельбе на параде в США
Во время праздничного парада в штате Луизиана (США) произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек, включая ребёнка. Об этом сообщает телеканал WWLTV.
По имеющейся информации, несовершеннолетний получил тяжёлые ранения и в настоящий момент находится в критическом состоянии. Вместе с тем госпитализировали пятерых взрослых.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на происшествие. В настоящий момент одного подозреваемого уже задержали. Силовики разыскивают автомобиль, на котором нападавшие могли скрыться с места преступления.
Официальные лица призывают свидетелей инцидента обратиться в полицию для дачи показаний. Детали происшествия уточняются, расследование продолжается.
Читайте также: