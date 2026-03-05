«Можно вынудить»: завершится ли конфликт на Ближнем Востоке третьей мировой
Политолог Самонкин: Третью мировую войну никто развязывать не будет
Конфликт на Ближнем Востоке вряд ли перерастет в третью мировую войну. У США, Израиля и Ирана недостаточно финансовых и человеческих ресурсов, чтобы вывести противостояние на глобальный уровень.
Такое видение NEWS.ru озвучил политолог Юрий Самонкин. Политолог также указал, что сейчас сложно предсказать, чем завершится нынешнее обострение.
«(Президент США) Дональд Трамп считает, что при помощи нанесения военного поражения Ирану можно вынудить его подписать выгодную для США сделку. Третью мировую войну никто развязывать не будет», — прокомментировал собеседник.
Самонкин подчеркнул, что это слишком дорого и рискованно, тем более в условиях наличия у сторон ядерного оружия, что сделало бы эскалацию катастрофической. В то же время, добавил он, в XXI веке более распространенной практикой стало использование локальных и региональных конфликтов.
