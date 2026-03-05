«Можно вынудить»: завершится ли конфликт на Ближнем Востоке третьей мировой

05 марта 2026, 15:12

Политолог Самонкин: Третью мировую войну никто развязывать не будет

Фото: istockphoto/Zeferli

Конфликт на Ближнем Востоке вряд ли перерастет в третью мировую войну. У США, Израиля и Ирана недостаточно финансовых и человеческих ресурсов, чтобы вывести противостояние на глобальный уровень.





Такое видение NEWS.ru озвучил политолог Юрий Самонкин. Политолог также указал, что сейчас сложно предсказать, чем завершится нынешнее обострение.





«(Президент США) Дональд Трамп считает, что при помощи нанесения военного поражения Ирану можно вынудить его подписать выгодную для США сделку. Третью мировую войну никто развязывать не будет», — прокомментировал собеседник.