Актер и отец четырех детей Андрей Мерзликин подал на развод после 20 лет брака

15 июня 2025, 00:25

Андрей Мерзликин с супругой Анной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда фильма «Бумер» Андрей Мерзликин и его жена, психолог Анна, расстаются после 20 лет брака. Любимая 52-летнего актера долгие годы также была его директором и пресс-секретарем, однако артист сам подал на развод. Эту информацию раскрыли в шоу НТВ «Ты не поверишь!».





Партнеры, узаконившие отношения в 2006 году, воспитали четверых детей: 17-летнего Федора, 15-летнюю Серафиму, 13-летнюю Евдокию и 10-летнего Макара.



Подтверждение об иске можно найти на сайте мирового суда Москвы. Заявление на развод было подано в начале месяца, и супругам назначили беседу на 19 июня. Ни Андрей, ни Анна пока официально не прокомментировали ситуацию относительно «развода». Стоит учитывать, что у них еще есть время примириться.



Фото: кард из шоу «Ты не поверишь!» Ранее пара регулярно появлялась вместе на светских мероприятиях, но в последнее время Андрей позировал один. Создается впечатление, что Анна перестала сопровождать его. К тому же, в этом году супруги не публиковали в соцсетях поздравлений с годовщиной свадьбы, как делали это ранее.



Несколько лет назад слухи о разводе Мерзликина уже возникали, но тогда инициатором якобы была Анна. Андрей опровергал домыслы СМИ, отшучиваясь разными способами. В частности, он говорил, что в прошлый раз в суд подали их «полные тезки».





«Это (...) журналисты разыгрывают нас. Мы с утра сами не можем насмеяться, как нас смешат. Мы не разругались, все хорошо», — уверял актер.