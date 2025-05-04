WP: у США и Украины возникнут трудности при реализации соглашения по ископаемым

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По словам ряда экспертов, США и Украину ожидает ряд преград при реализации соглашения по полезным ископаемым. Об этом пишет Washington Post.
«Существует множество факторов, которые заставили бы американские компании с осторожностью относиться к нефти и газу на Украине. Я не уверен, что крупные компании, у которых есть возможности по всему миру, сочтут это (Украину - ред.) конкурентоспособным местом в сфере инвестиций», — сказал газете ученый в области энергетики из Техасского университета в Остине Бен Кэхилл.
К тому же по словам Эшли Зумвальт-Форбс, которая являлась членом администрации бывшего президента США Джо Байдена, сделка стран не способствует продвижению цепочек поставок минералов для страны.
Эксперт по критическим минералам в компании SAFE Эбигейл Хантер говорит, что американские компании пока не видят выгодности работы на Украине. Стоимость разработок там увеличивается из-за поврежденной инфраструктуры страны.
Директор по научной работе, доцент Военно-морского колледжа США Эмили Холланд обратил внимание не только на сложности поставок, но и на трудности в переработке добытых ископаемых.
«Насколько я знаю, в соглашении не указано, что Украина станет местом по переработке», — говорит Холланд.
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