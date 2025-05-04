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WP: у США и Украины возникнут трудности при реализации соглашения по ископаемым

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

По словам ряда экспертов, США и Украину ожидает ряд преград при реализации соглашения по полезным ископаемым. Об этом пишет Washington Post.
«Существует множество факторов, которые заставили бы американские компании с осторожностью относиться к нефти и газу на Украине. Я не уверен, что крупные компании, у которых есть возможности по всему миру, сочтут это (Украину - ред.) конкурентоспособным местом в сфере инвестиций», — сказал газете ученый в области энергетики из Техасского университета в Остине Бен Кэхилл.

К тому же по словам Эшли Зумвальт-Форбс, которая являлась членом администрации бывшего президента США Джо Байдена, сделка стран не способствует продвижению цепочек поставок минералов для страны.

Эксперт по критическим минералам в компании SAFE Эбигейл Хантер говорит, что американские компании пока не видят выгодности работы на Украине. Стоимость разработок там увеличивается из-за поврежденной инфраструктуры страны.

Директор по научной работе, доцент Военно-морского колледжа США Эмили Холланд обратил внимание не только на сложности поставок, но и на трудности в переработке добытых ископаемых.

«Насколько я знаю, в соглашении не указано, что Украина станет местом по переработке», — говорит Холланд.

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Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме в лице Уолтца
04 мая 2025, 02:22

Фото: iStock/Vacclav

Госсекретарь США Марко Рубио лишился союзника в Белом доме в лице экс-советника американского президента по нацбезопасности Майка Уолтца. Об этом сообщает Bloomberg.
«Он и Уолтц были едины во многих своих публично заявляемых политических позициях, с традиционно консервативным уклоном», — пишет агентство.

Напомним, что Майк Уолтц был уволен с поста советника лидера США Дональда Трампа по национальной безопасности. На фоне этого в Госдепе заявили, что у Штатов имеется длинная скамейка запасных на данную должность. Предварительно, новым советником может стать Стивен Миллер.

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#сша
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#белый дом
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Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана из-за нарушений прав мигрантов в России
03 мая 2025, 23:50

Фото: iStock/Emily_M_Wilson

Российского посла в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД страны из-за несоблюдения прав узбекских граждан в РФ. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел республики.
«В ходе переговоров узбекская сторона акцентировала внимание российского посла Олега Мальгинова на сообщения о нарушениях прав и случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана в РФ», — говориться в заявлении.

По данному случаю МИД страны высказал обеспокоенность российскому послу.

Ранее киргизский МИД потребовал от России объяснений, по факту задержания граждан страны в московской бане. На фоне этого в министерство был вызван руководитель дипломатического представительства России в Бишкеке Сергей Вакунов.

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#узбекистан
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Президент Сербии Вучич выписан из больницы после экстренной госпитализации
03 мая 2025, 23:34

Фото: iStock/VILevi

Президента Сербии Александра Вучича выписали из больницы после экстренной госпитализации. Об этом сообщает министр финансов страны Синиша Мали.
«Я надеюсь на его скорейшее выздоровление. Это происходит с ним не в первый раз, уже третий или четвертый», — цитирует Мали телеканал Pink TV.

По словам министра, здоровье президента является приоритетом для Сербии. Состояние Вучича улучшилось и он покинул больницу после 17:00 по местному времени.

Напомним, что сербский глава был госпитализирован в больницу после недомогания во время визита в США. Вучича отправили в Военно-медицинскую академию в Белграде. ​Врач Драган Динчич объяснил, что ​плохое самочувствие лидеры страны связано с резким повышением кровяного давления.

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#сша
#президент
#здоровье
#врач
#вучич
#сербия
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Стало известно, с чем могут столкнуться США уже этим летом
Глава МВД США Бургум: летом в стране может произойти блэкаут
03 мая 2025, 21:25

Фото: istockphoto/rarrarorro

Летом в США может произойти масштабное отключение электричества (блэкаут), заявил Fox News глава МВД страны Даг Бургум. Министр провел аналогию с произошедшим блэкаутом в Испании в конце апреля.
«Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом», — сказал Бургум.

По словам министра, сейчас Америка сталкивается с огромными проблемами в плане генерации электричества, а виноваты в этом демократы.

«Правила администрации (бывшего президента Джо. — Прим. ред.) Байдена поставили наши сети под такую угрозу», — добавил Бургум.

28 апреля в Испании и Португалии произошли масштабные отключения электроэнергии, связанные с редким атмосферным явлением. Движение было парализовано, а еду люди готовили на костре.

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#мир
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#мвд
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Раскрыта причина недомогания Вучича
Врач Динчич заявил, что недомогание Вучича связано с кровяным давлением
03 мая 2025, 19:15

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Недомогание сербского лидера Александра Вучича связано с резким повышением кровяного давления. Об этом на брифинге заявил врач Драган Динчич. Медик подчеркнул, что на данный момент состояние политика стабилизировалось, оно удовлетворительное, уточнив, что в США Вучич почувствовал кратковременную острую боль.
«Врачи в Америке измерили давление, результаты были 165/98. После этого он принял дополнительную терапию. По приезде в ВМА чувствовал себя хорошо. Консилиум врачей скорректировал его обычное лечение», — сказал доктор Военно-медицинской академии.
Александр Вучич хотел пообщаться со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время визита во Флориду. Главе Сербии стало плохо после нескольких встреч. Вучич виделся с конгрессменами и экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Сербская администрация пока никак не комментировала произошедшее.

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