В Дубае снова раздаются взрывы
В Дубае прогремели три мощных взрыва, сообщают корреспонденты РИА Новости. Звуки сильных хлопков сопровождались серией менее интенсивных.
Военная операция США и Израиля против Ирана быстро переросла в масштабный конфликт. Израиль утверждает, что его действия направлены на предотвращение угроз безопасности страны. Мировое сообщество внимательно следит за развитием событий. Эксперты предупреждают о возможных последствиях для стабильности всего Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что ракета упала в акватории порта Абу‑Даби рядом с круизным лайнером Mein Schiff 4, принадлежащим немецкому туристическому концерну TUI. Пассажиры рассказали Bild, что услышали «громкий взрыв совсем рядом». После этого экипаж попросил всех зайти внутрь, держаться подальше от окон и сохранять спокойствие.
