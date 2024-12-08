Зеленский готов к уступкам в процессе мирных переговоров с РФ

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Украина готова к уступкам в процессе мирных переговоров с Россией, о чем говорит встреча Владимира Зеленского с избранным главой США Дональдом Трампом в Париже. Об этом сообщает The New York Times.
«Изменение позиции рассматривается как способ для Украины показать Трампу, что она готова пойти на уступки в рамках переговоров», — говорится в публикации издания.
Напомним, что Зеленский недавно заявил о готовности уступить территории в процессе мирных переговоров для гарантированного членства в НАТО. Также в New York Times заявили, что Украина рассматривала церемонию открытия Нотр Дама после реконструкции как как возможность донести свою позицию до мировых лидеров.
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Иван Мусатов