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Трамп хочет обсудить с Макроном, как в настоящий момент «мир немного сходит с ума»

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Находящийся в Париже победивший на выборах президента США Дональд Трамп объявил перед началом двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что обсудит с ним, как в настоящее время мир «немного сходит с ума», проинформировало агентство РИА Новости.
Избранный президент Соединённых Штатов Америки заявил, что для него является «честью быть здесь».

«Мы хорошо провели время вместе и добились большого успеха, действительно большого успеха, работая вместе в защите и нападении. Определенно видно, что мир сейчас немного сходит с ума. Мы поговорим об этом», — обратил внимание американский политик.



7 декабря Дональд Трамп приехал в Париж, чтобы посетить церемонию открытия отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери. На церемонию открытия не приехали Джо Байден и короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III. Папа Римский Франциск также отказался от приглашенич из-за насыщенного графика.

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#эммануэль макрон
NA: Ирак разрешил более тысячи сирийским военным пересечь границу
07 декабря 2024, 21:18

Фото: iStock/ Prostock-Studio

Ирак принял более тысячи сирийских военнослужащих, которые запросили разрешение на пересечение границы, сообщило агентство INA.
Военнослужащие армии Сирии попросили разрешение на въезд в Ирак через пограничный переход Аль-Каим. 7 декабря на территории государства приняли более тысячи человек и оказали им нужную помощь.

Избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США не следует вмешиваться в ситуацию в Сирии. Боевики в Сирии в настоящее время уже находятся на окраинах Дамаска и готовят масштабную операцию по свержению Асада, обратил внимание американский политик.

В конце ноября боевики повстанческих групп, в том числе исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), начали масштабное наступление в сторону городов, которые контролировались армией Сирии.

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«Альтернатива для Германии» выдвинула Алису Вайдель кандидатом на пост канцлера
07 декабря 2024, 21:01

Фото: iStock/ photosvit

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) официально выдвинула сопредседателя Алису Вайдель как кандидата на пост канцлера на близящихся парламентских выборах, проинформировало агентство РИА Новости.
Во время пресс-конференции Алиса Вайдель выразила благодарность федеральному правлению партии за единогласное решение выдвинуть ее в качестве кандидата в канцлеры. Она обратила внимание, что выступает за прекращение поставок оружия Вооружённым силам Украины и желает мирного разрешения конфликта.

Исходя из результатов последних опросов, «Альтернатива для Германии» удерживает стабильные позиции. Партия занимает второе место с рейтингом около 20 процентов. Она уступает лишь блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские беженцы в ФРГ должны активнее искать работу в Германии или же вернуться на родину. Об этом политик говорил в рамках своего выступления в Бундестаге.

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МИД РФ объяснил вывод кораблей из Тартуса военными учениями в Средиземном море
07 декабря 2024, 19:17

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения о якобы выводе российских кораблей с базы в Сирии связаны с проведением военных учений в Средиземном море, проинформировало агентство ТАСС.
Во время Дохийского форума главу МИД Российской Федерации попросили дать комментарий относительно ситуации вокруг российской базы в Тартусе: снимки со спутников якобы засвидетельствовали, что корабли РФ её покинули.

«В Средиземном море проводятся военные учения. Может быть, снимки со спутников приняты за что-то другое», — обратил внимание министр иностранных дел.

Сергей Лавров уточнил, что не собирается давать прогнозы о ходе событий в Сирии. Он отметил, что Российская Федерация делает всё необходимое для победы над террористами, «даже если про них говорят, что они больше не террористы».

База в Тартусе — стратегически важный объект для РФ на Ближнем Востоке. Она помогает обеспечению военных операций в регионе.

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США не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии — Трамп
07 декабря 2024, 18:38

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Соединённым Штатам не следует вмешиваться в ситуацию в Сирии. Об этом заявил вновь избранный президент США Дональд Трамп.
В своей социальной сети он написал, что боевики в Сирии в настоящее время уже находятся на окраинах Дамаска и готовят масштабную операцию по свержению Асада. Россия, по словам Трампа, не может на это повлиять, так как много сил и ресурсов отнимает Украина.

«Сирия — это бардак, но она не наш союзник. США вообще не должны вмешиваться в то, что там происходит», — заявил будущий глава Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что «это не наша война» и призвал военное и политическое руководство не вмешиваться и дать событиям идти своим чередом. Он также добавил, что, по его мнению, Россия никогда ничего не выигрывала от присутствия в Сирии.

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#трамп
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Генштаб ВС Белоруссии: «Орешник» разместят в республике из-за шагов США и ФРГ
07 декабря 2024, 17:28

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Сергей Лагодюк заявил, что Белоруссия решила разместить на территории республики российский ракетный комплекс «Орешник» из-за шагов США и Германии, передала пресс-служба Минобороны страны.
«Решение о размещении комплекса «Орешник» на территории Республики Беларусь принято в ответ на шаги, предпринимаемые Соединенными Штатами и Германией по размещению ракет средней дальности в Европе», — передал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии.

Сергей Лагодюк обратил внимание, что Соединённые Штаты Америки и Германия заявляли об этом несколько раз.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина разместить ракетную систему «Орешник» и другие на территории республики.

Владимир Путин заявлял, что цели поражения для комплекса «Орешник» будет определять минское военно-политическое руководство. Лидер российского государства пообещал обсудить все вопросы, связанные с этим, в рабочем порядке.

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#орешник
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Bloomberg: США расширит доступ украинских терминалов Starlink к Starshield
07 декабря 2024, 16:51

Фото: iStock/ icholakov

Пентагон собирается расширить доступ украинских терминалов Starlink к более продвинутой спутниковой системе Starshield, сообщило агентство Bloomberg.
«Компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink», — обратило внимание агентство.

Журналисты Bloomberg подчёркивают, что данный шаг значительно усложнит попытки взломать или заглушить спутниковый сигнал, который принимается терминалами.

По условиям контракта Министерства обороны США и компании SpaceX, 2500 терминалов Starlink, которые находятся на Украине, будут иметь доступ к Starshield — это секретный и зашифрованный сигнал, его тяжелее взломать или заглушить.

Контракт заключили в августе, задолго до победы Дональда Трампа на выборах в президенты США в рамках программы Космических сил Штатов «Расширенная низкая околоземная орбита».

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#украина
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Джихадисты в Сирии захватили Пальмиру — видео
Джихадисты в Сирии захватили Пальмиру
07 декабря 2024, 15:27

Фото: istockphoto/jasminam

В Сирии боевики заняли ряд населенных пунктов и военных объектов в сельской местности провинции Хомс. В том числе джихадисты захватили легендарную Пальмиру, быстро достигнув окраин города.
Знаменитый объект всемирного культурного наследия — живописные развалины с обложки советского учебника — уже находятся под контролем террористов, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Причём произошло это не без участия США. Отмечается, что аэродром Эт-Тияс (он же — американская авиабаза Т4) находится между Пальмирой и Хомсом.

Пальмира — один из богатейших городов поздней античности (обычно ограничиваемый III–VI веками н. э.), расположенный в одном из оазисов Сирийской пустыни, в мухафазе Хомс между Дамаском и Евфратом, в 240 километрах к северо-востоку от первого и в 140 километрах от второго.

Город Пальмиру основал царь Митанни Кирта I в 1500 году до нашей эры как защитную крепость от арамейских набегов. Возник как перевалочный пункт для караванов, пересекавших Сирийскую пустыню.

В настоящее время на месте Пальмиры — сирийская деревня и развалины величественных сооружений, принадлежащих к числу лучших образцов древнеримской архитектуры и признанных ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.







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#аэродром
#сша
#операция
#город
#сирия
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Европа придумала наказание для Грузии
В Литве придумали наказание для Грузии за «подавление» протестов
07 декабря 2024, 15:07

Фото: istockphoto/Oleksandr Filon

Министр иностранных дел Литвы Габрииэлюс Ландбергис поделился идеей, как наказать Грузию за «подавление» протестов. По его мнению, следует ограничить экспорт, как это было проделано с Белоруссией в 2010 году.
Об этом политик написал в своей социальной сети Х. Министр напомнил, что в 2010 году в ответ на разгон демонстрации в Минске Евросоюз наложил эмбарго на оборудование и оружие, используемые силовыми структурами.

«Думаю, нам уже пора думать об аналогичном шаге. Если власть применяет западное оборудование против своих граждан, почему мы должны экспортировать его?» – заявил Ландсбергис.

28 ноября, после того как власти заявили о приостановке переговоров о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года, в стране вспыхнули протесты. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил принятое решение шантажом со стороны европейских политиков, который выражается в грантах и кредитах. Также он обвинил Европарламент в регулярных оскорблениях Грузии.

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#оружие
#власть
#оборудование
#министр
#протесты
#евросоюз
#литва
#грузия
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Infobrics: Запад напуган российской ракетой «Циркон»
07 декабря 2024, 14:10

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Российская гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» напугала западные страны. Об этом сообщил военный аналитик Драго Боснич.
В своей статье для Infobrics, официального портала сообщества БРИКС, он отмечает, что особенно устрашающими для Запада являются многоцелевые возможности «Циркона». Эта ракета может запускаться с подводных лодок, надводных кораблей и/или наземных платформ. Чистая скорость и кинетическая энергия твердотопливной двухступенчатой ракеты, способной нести ядерное оружие, не имеет аналогов в мире, отмечает эксперт.

«Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, разрабатываемая «НПО машиностроения». Принята на вооружение 4 января 2023 года.

Основные характеристики ракеты:

• Скорость: до 9 Махов (около 11 025 км/ч).
• Максимальная дальность: 400–1000 км.
• Мощность заряда: ~300–400 кг.
• Боевая часть: фугасная. Предусмотрена возможность использования ядерной боеголовки.
• Цели: как морские, так и наземные.
• Места запуска: корабли и подводные лодки.

Ракета способна маневрировать в полёте и поражать цели с высокой точностью.

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