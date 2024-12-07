Трамп хочет обсудить с Макроном, как в настоящий момент «мир немного сходит с ума»

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Находящийся в Париже победивший на выборах президента США Дональд Трамп объявил перед началом двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что обсудит с ним, как в настоящее время мир «немного сходит с ума», проинформировало агентство РИА Новости.
Избранный президент Соединённых Штатов Америки заявил, что для него является «честью быть здесь».
7 декабря Дональд Трамп приехал в Париж, чтобы посетить церемонию открытия отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери. На церемонию открытия не приехали Джо Байден и короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III. Папа Римский Франциск также отказался от приглашенич из-за насыщенного графика.
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«Мы хорошо провели время вместе и добились большого успеха, действительно большого успеха, работая вместе в защите и нападении. Определенно видно, что мир сейчас немного сходит с ума. Мы поговорим об этом», — обратил внимание американский политик.
7 декабря Дональд Трамп приехал в Париж, чтобы посетить церемонию открытия отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери. На церемонию открытия не приехали Джо Байден и короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III. Папа Римский Франциск также отказался от приглашенич из-за насыщенного графика.
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Ольга Енгалычева