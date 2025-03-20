Политолог Подберезкин: без помощи США Украина продержится две недели

Фото: iStock/sb2010
В Евросоюзе настаивают, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на выполнение требований РФ по урегулированию конфликта на Украине, сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из ведущих стран ЕС.
Руководитель Центра военно-политических исследований МГИМО Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Подберезкин в беседе с «Радио 1» заявил, что спрогнозировать дальнейшие шаги по урегулированию конфликта пока не представляется возможным.
По его словам, в настоящее время многое зависит от США.
Читайте также:
Политолог назвал самый ключевой момент для США в российско-украинском конфликте
«Сломать шею»: Политолог назвал главную цель Трампа в отношении Зеленского и Украины
ЕС не намерен принимать условия России по Украине
«Переговорные позиции крайне полярны. Решается все на самом деле на поле боя. У Украины остались ресурсы на месяц или два, но не для победы, конечно, даже не для длительного сопротивления, но для защиты, для обороны даже с некоторыми попытками перехода к контрнаступлению», — сказал эксперт.
По его словам, в настоящее время многое зависит от США.
«Если даже Европа будет продолжать помогать Украине, а американцы прекратят поддержку, то ВСУ даже на два месяца не хватит — на две-три недели. Потому что по некоторым образцам вооружения, некоторым видам военной деятельности, ВСУ критически зависит от Соединенных Штатов», — заключил политолог.
Читайте также:
Политолог назвал самый ключевой момент для США в российско-украинском конфликте
«Сломать шею»: Политолог назвал главную цель Трампа в отношении Зеленского и Украины
ЕС не намерен принимать условия России по Украине
Анастасия Панченко